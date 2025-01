Mais de nove filmes cearenses têm estreia prevista para os cinemas em 2025

O ano de 2025 já desponta como promissor para o cinema cearense, pelo menos em termos de estreias comerciais de longas-metragens — aspecto no qual, em 2024, a produção do Estado teve destaque ao igualar o recorde histórico de lançamentos.

No mínimo nove obras cearenses têm previsão de chegar aos cinemas ao longo de 2025, segundo levantamento da coluna feito com produtoras e cineastas do Estado e informações já divulgadas.

Veja também João Gabriel Tréz Em 2024, cinema cearense circulou de forma inédita do Brasil a Cannes, celebrou centenário e mira futuro Verso Produtora cearense assina animações que compõem 'O Auto da Compadecida 2'

O número não dá conta da totalidade de projetos do Estado e nem considera outras obras previstas — sejam produções para a televisão como "Um Novo Amanhã", que narra a trajetória da jornalista Marina Alves e vai lançar na Globo, ou aquelas com estreia ainda restrita ao circuito de festivais —, mas já supera aquele alcançado em 2024.

No ano passado, foram oito longas do Ceará com estreia nas salas comerciais — dado também levantado pela coluna a partir do circuito de 2024 e ainda a ser confirmado pela Agência Nacional do Cinema na publicação da próxima “Listagem de Filmes Brasileiros Lançados”. Foi um recorde, alcançado anteriormente também em 2019 e 2022.

Entre as obras listadas abaixo, há de comédias — ambas dirigidas pelo cineasta Halder Gomes — a tramas LGBTs — as duas também pelo mesmo cineasta, Allan Deberton — passando por drama musical, documentários e projeto ainda em finalização.

Antônio Bandeira - O Poeta das Cores - fevereiro (data a confirmar)

Premiado no Cine Ceará de 2024 como Melhor Longa-metragem da Mostra Olhar do Ceará, o documentário "Antônio Bandeira - O Poeta das Cores", dirigido por Joe Pimentel, será lançado no começo do ano pela distribuidora Sereia Filmes.

Legenda: Documentário sobre Antônio Bandeira, de Joe Pimentel (de boné), foi gravado em Paris com Francisco Bandeira, sobrinho do pintor (à direita) Foto: Divulgação

A previsão é já para fevereiro, mas a data exata será confirmada nas próximas semanas. O filme propõe uma biografia do pintor cearense Antônio Bandeira (1922-1967), um dos principais nomes das artes visuais do Estado.

A condução da trajetória biográfica se dá pelo sobrinho do pintor, o também artista Francisco Bandeira, "em uma imersão delirante nas memórias do artista".

Antes da estreia, o filme será exibido na 11ª Mostra RetroExpectativa, do Cinema do Dragão. A sessão ocorre no dia 26, às 16h40, seguida de debate com diretor e elenco.

O Melhor Amigo - 13 de março

Coproduzido pela Deberton Filmes e Telecine, e com distribuição da Vitrine Filmes, o romance "O Melhor Amigo" é o primeiro filme de Allan Deberton previsto para 2025. O diretor de "Pacarrete" (2020) adapta para o formato de longa um curta homônimo de 2013.

Legenda: Primeiro longa de Allan Deberton previsto para este ano, "O Melhor Amigo" é protagonizado por Gabriel Fuentes e Vinícius Teixeira Foto: Divulgação

A trama acompanha o jovem Lucas (Vinicius Teixeira), que viaja sozinho para Canoa Quebrada em meio a uma crise com o namorado. Na praia, ele reencontra Felipe (Gabriel Fuentes), por quem foi apaixonado na época da faculdade. O reencontro abre espaço para uma trama sobre amor e autodescobertas.

No elenco, nomes como Denis Lacerda, Muriel Cruz e Solange Teixeira, além da presença de ídolos de novelas, como Mateus Carrieri e Cláudia Ohana, e participação especial da cantora Gretchen. A produção estreou no segundo semestre de 2024 no Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, em São Paulo.

A estreia nos cinemas do Brasil está prevista para o próximo dia 13 de março, conforme adianta Allan. Antes, ela ganha sessão na Mostra RetroExpectativa no dia 24, às 19 horas, com debate. No mesmo dia, às 17h20, três curtas do cineasta também serão exibidos gratuitamente.

C.I.C. - Central de Inteligência Cearense - 3 de abril

Após lançar o drama "Vermelho Monet" no ano passado, o diretor Halder Gomes lança no primeiro semestre do ano a comédia "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense", mais uma parceria dele com o ator Edmilson Filho.

Legenda: Prolífico diretor Halder Gomes lança a comédia "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" no mês de abril Foto: Arlan Elton / Divulgação

A produção foi gravada no primeiro semestre de 2023 em Fortaleza, Aquiraz e Fortim. Já a estreia nos cinemas está marcada para o próximo dia 3 de abril.

O longa mistura espionagem e "fuleiragem" ao acompanhar as aventuras do agente secreto Wanderlei (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará.

Mais uma vez apostando em referências de ação e comédia tipicamente cearense, o filme acompanha o protagonista combatendo redes mundiais do crime organizado.

Lampião, Governador do Sertão - até maio

As influências e impactos de Virgulino Ferreira da Silva no imaginário e na história populares do Brasil são o foco do mais recente documentário do realizador Wolney Oliveira. A obra, segundo o diretor, está prevista para entrar em circuito até maio deste ano.

Legenda: "Lampião, Governador do Sertão" de Wolney Oliveira, tem estreia prevista até maio Foto: Divulgação

A primeira exibição do filme no Estado ocorreu no Cine Ceará do ano passado. Além dele, o longa também passou pelos festivais de Havana e É Tudo Verdade em 2024.

Antes, o cineasta já havia estreado no ano passado outro documentário, o premiado "Soldados da Borracha", que acompanha a saga dos milhares de brasileiros que foram para a Amazônia extrair látex durante a 2ª Guerra Mundial.

"Lampião", por sua vez, apresenta a complexidade da figura do líder cangaceiro, indo de dados históricos aos mitos, polêmicas e referências na atualidade sobre ele.

A Praia do Fim do Mundo - agosto (data a confirmar)

Vencedor de três prêmios no Cine Ceará de 2021 — Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Prêmio da Crítica —, "A Praia do Fim do Mundo" ganhará estreia em 2025, em data de agosto a ser confirmada.

Legenda: Exibido no Cine Ceará de 2021, "A Praia do Fim do Mundo" ganha estreia em 2025 Foto: Divulgação

Com Marcélia Cartaxo e Fátima Macedo, o longa dirigido por Petrus Cariry acompanha uma jovem ambientalista que mora com a mãe numa região litorânea afetada por ressacas do mar.

A relação entre Alice (Fátima Macedo) e Helena (Marcélia Cartaxo) é, também afetada pela forma de lidar com a questão — a filha quer deixar o local, enquanto a mãe prefere permanecer próxima ao mar.

No ano passado, Petrus estreou o longa "Mais Pesado é o Céu", com Ana Luiza Rios e Matheus Nachtergaele, nos cinemas do Brasil.

Centro Ilusão - 2º semestre

Premiado no Festival do Rio do ano passado, o drama musical "Centro Ilusão", de Pedro Diógenes, é mais uma produção cearense prevista para chegar aos cinemas em 2025. Segundo a produtora Caroline Louise, a obra chega ao circuito no segundo semestre deste ano.

Legenda: Drama musical 'Centro Ilusão' é protagonizado por Fernando Catatau e Brunu Kunk Foto: Divulgação

Protagonizada por Fernando Catatau e Brunu Kunk, a obra mostra o encontro entre dois músicos de gerações diferentes que se conhecem durante a audição para um concorrido laboratório de música de Fortaleza. Músicos da Capital também compõem o elenco

A obra estreia mais tarde neste ano, mas já tem a primeira exibição confirmada em Fortaleza: o filme abre a 11ª Mostra RetroExpectativa, promovida pelo Cinema do Dragão. A pré-estreia ocorre em sessões nas salas 1 e 2, às 17h40 e 18h. Às 19h30, o Anfiteatro Dragão do Mar acolhe show com o elenco.

Em 2024, Pedro lançou "A Filha do Palhaço", drama familiar protagonizado por Démick Lopes e Lis Sutter.

Feito Pipa - 2º semestre

Recém-gravado no município de Quixadá, "Feito Pipa", com Lázaro Ramos, é o segundo longa de Allan Deberton previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 2025. Segundo o cineasta, ele deve chegar ao circuito no segundo semestre.

Legenda: Gravado em Quixadá no final de 2024, 'Feito Pipa', de Allan Deberton, tem previsão de estrear no 2º semestre de 2025 Foto: Divulgação

Com roteiro de André Araújo, também roteirista de "Pacarrete", o longa é protagonizado por Gugu (Yuri Gomes), um menino queer de 11 anos que vive com a avó, Dilma (Teca Pereira).

Quando ela começa a apresentar sinais de Alzheimer, ele teme ter que ir morar com o pai homofóbico (Lázaro Ramos). A partir daí, tenta fazer de tudo para evitar esse destino e o adoecimento da avó. O elenco conta com amplo elenco infantil e, também, nomes como Carlos Francisco — de "Estranho Caminho" —, Georgina Castro, Alda Pessoa e David Santos.

Veja também Verso Lázaro Ramos grava filme em Quixadá e celebra cinema cearense: ‘Pedaço tão precioso do Brasil’

A produção — da Deberton Filmes em coprodução com a Bioônica Filmes e Warner Bros. e distribuição da Paris Filmes — ainda é inédita, não tendo sido exibida, até o momento, no circuito de festivais.

O Shaolin do Sertão 2 - fim de 2025

Finalizando a agenda de estreias já com data prevista para o ano, chegará aos cinemas uma segunda comédia do diretor Halder Gomes. "O Shaolin do Sertão 2", gravado no final de 2024 em Quixadá, Aquiraz e Fortaleza, deve estrear no final de 2025, como o Verso adiantou em visita ao set em dezembro do ano passado.

Legenda: Continuação de "O Shaolin do Sertão" deve chegar aos cinemas no final deste ano Foto: Davi Rocha

A obra conta a jornada do protagonista, Aluísio Li, mais um papel de Edmilson Filho, dez anos após os acontecimentos do primeiro filme. Novos desafios e lutas estão no caminho do personagem.

Diferentes nomes foram adicionados ao elenco, com destaque para os atores Priscila Fantin e Marcelo Serrado. Já figuras como Falcão, Bolachinha e Fábio Goulart retornam à produção.

Veja também Verso Gravações de ‘O Shaolin do Sertão 2’ passam por várias cidades do Ceará; conheça bastidores do filme

Segundo adiantou o próprio Halder nas redes sociais, o longa está em fase de pós-produção. "O Shaolin do Sertão 2" é produzido pela Paris Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes. A distribuição fica a cargo da Paris Filmes.

Morte e Vida Madalena - sem data

Novo longa de Guto Parente, "Morte e Vida Madalena" está em processo de finalização e tem previsão para ser lançado comercialmente até o final de 2025. Quem adianta é Ticiana Augusto Lima, da produtora Tardo Filmes.

Legenda: Longa ainda em desenvolvimento, "Morte e Vida Madalena" tem previsão de chegar aos cinemas brasileiros até o fim do ano Foto: Divulgação

De acordo com o site da Tardo, o filme é uma comédia dramática que acompanha Madalena (Noá Bonoba), uma produtora de cinema grávida de 8 meses e meio que está prestes a filmar uma ficção científica que teve roteiro assinado pelo seu pai que faleceu.

Ainda segundo a sinopse divulgada, o diretor da obra, ex-marido da produtora, desaparece de maneira inexplicável e ela precisa garantir que as filmagens terminem com um novo e desafiador realizador antes do nascimento do bebê nascer.

O filme participa neste ano de uma mostra fechada a profissionais da indústria audiovisual e dedicada a obras em desenvolvimento que ocorre no escopo da Mostra de Tiradentes. Apesar disso, ressalta a produtora, a produção é ainda inédita inclusive no circuito de festivais.