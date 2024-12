Produtora cearense assina animações que compõem 'O Auto da Compadecida 2'

"Não sei, só sei que foi assim". A célebre frase de Chicó, personagem criado pelo dramaturgo Ariano Suassuna e interpretado nas telonas pelo ator Selton Mello, é sempre anunciada ao fim dos causos que ele partilha.

“O Auto da Compadecida 2”, continuação da obra original de 2000, recupera o enunciado do personagem em diferentes sequências que, na tela, surgem no formato de cenas em animação que trazem DNA cearense, trabalho artesanal e referências à cultura nordestina.

A responsável pela produção da animação, do conceito à entrega final, é a Miríade, empresa formada majoritariamente por profissionais do Nordeste, em especial cearenses. Ao Verso, integrantes da equipe que participaram da produção partilham passos do processo, desafios e o reconhecimento da animação cearense no cenário nacional.

"Mentiras de Chicó" em animação

No longa — que estreou no último dia 25 liderando as bilheterias e se tornando a produção brasileira com a maior abertura de público do pós-pandemia —, Chicó e João Grilo (Matheus Nachtergaele) se reencontram décadas depois de separação.

Legenda: No total, produção das cenas em animação contou com 40 profissionais na equipe Foto: Thiago Gomes / Divulgação

Aspecto comum da amizade entre os dois, as elaboradas e surreais mentiras contadas por Chicó ao amigo incluem um causo sobre a gravidez da mãe dele e a relação dele com a cabra Jureminha e o papagaio Erudito. Toda a representação visual delas é feita em animação, tendo sido produzida pela empresa cearense.

40 profissionais formaram a equipe que trabalhou nas animações

No total, explicam Nathalia Forte — da Direção Executiva da Miríade — e Mariana Lage — coordenadora de Produção —, foram seis meses para realizar os três minutos de animação, com uma equipe de 40 profissionais.

O convite surgiu no começo de 2024 e o processo teve início no final do primeiro trimestre. “Começamos o desenvolvimento das mentiras ainda em março, com ‘O Auto da Compadecida 2’ já todo gravado e em processo de pós-produção, com estreia agendada para o final de dezembro”, contextualizam as profissionais.

Retratos pintados e elementos nordestinos como inspiração

“A direção do filme (Guel Arraes e Flávia Lacerda) queria que essas histórias fossem imagens geradas a partir da animação stop motion. Como na animação a gente cria todo um universo do zero, pudemos brincar bastante com as mentiras do Chicó, enfatizando o absurdo de cada uma delas”, partilham.

“A Miríade trabalhou, juntamente com a direção da Flávia Lacerda, do Guel Arraes e do diretor de pós-produção Cláudio Peralta, para chegarmos a um conceito imagético que fizesse jus ao conceito do longa como um todo, mas que também pudesse ter sua própria estética de um sertão do nordeste feito a partir de olhares e mãos nordestinas” Nathalia Forte e Mariana Lage da Miríade Produção Animada

Havia, por parte de Guel e Flávia, uma “preocupação de ter uma representatividade legítima da visualidade e da cultura nordestina”. Isso se concretizou, por exemplo, a partir da escolha de adotar nas sequências em animação a estética dos conhecidos retratos pintados do sertão — e o auxílio do Mestre Júlio Santos foi essencial à equipe.

Legenda: Diferentes técnicas de animação foram usadas para as cenas do longa: animação 2D digital, stop motion por substituição e stop motion de bonecos Foto: Thiago Gomes / Divulgação

“Procuramos o Mestre Júlio que, muito gentilmente, recebeu a equipe de direção de arte para apresentar os processos do seus trabalhos. Passamos uma tarde no ateliê do Mestre conversando sobre os processos e as práticas do retrato pintado”, ressaltam.

Materiais comuns em festas populares nordestinas e em casas da região também foram utilizados na construção artesanal dos bonecos e demais elementos das cenas. Itens como panos de chão, tapetes de retalho, copos de café e grampos foram utilizados, por exemplo, na elaboração dos cenários.

Mais de mil “Chicós” de papel e tempo curto de produção

No processo de produzir as animações, foram utilizadas três técnicas diferentes: animação 2D digital, stop motion por substituição e stop motion de bonecos.

Para efetivar a técnica do stop motion por substituição — utilizada para as movimentações do próprio Chicó nas cenas —, foi necessário, por exemplo, imprimir e recortar mais de 1,6 mil “Seltinhos”, como descrevem Nathalia e Mariana.

Legenda: Mais de 1,6 mil recortes de Chicó (Selton Mello) foram usadas para a produção das animações Foto: Thiago Gomes / Divulgação

1634 'Chicós' impressos, recortados e pintados à mão foram utilizados na técnica do stop motion por substituição

Já para “dar vida” à cabra Jureminha e ao papagaio Erudito, foram construídas algumas unidades de bonecos em diferentes tamanhos e cores, com constantes “reformas” de cada um pela “bonequeira” Isabela Lopes. “São bonecos que precisam ter uma resistência maior, já que vão sendo posados em cada foto pelo animador”, explicam.

6 meses durou o processo total de produção das animações

Ainda que impressione saber que a realização dos três minutos de animação durou seis meses, o maior desafio citada por Nathalia e Mariana foi justamente o tempo. “A animação num geral precisa de mais tempo de produção do que uma obra em live action”, apontam.

Legenda: As quatro cenas, que totalizam 3 minutos de animação, levaram seis meses de produção Foto: Thiago Gomes / Divulgação

“Precisamos ser bem criativos para termos uma metodologia de trabalho em que a gente pudesse ter uma velocidade maior de produção, mas ainda sem perder a qualidade do produto final”, seguem Nathália e Mariana.

Reconhecimento da animação cearense a nível nacional

Partes importantes do processo de realização das cenas, como a pré-produção de arte e a animação foram feitos na Casa Amarela Eusélio Oliveira — espaço formativo de audiovisual da Universidade Federal do Ceará que possui um núcleo de animação — e no Bochecha Studio — estúdio de animação stop motion cearense.

Na parceria com a Casa Amarela, tanto salas e equipamentos foram utilizados, quanto pessoal participou da produção das animações para o longa. Em contrapartida, a Miríade irá ministrar um curso intensivo de Produção para Animação em janeiro. Com realização on-line, a formação já está com inscrições abertas.

Para Nathalia e Mariana, a participação de profissionais e conhecimento cearenses em “O Auto da Compadecida 2” é uma “honra” e, de maneira relevante, “uma oportunidade de trazer os olhares do público brasileiro pra cá, para o que está sendo produzido aqui”.

“Após a conquista da cota mínima dos recursos dos editais para a animação desde 2016, temos uma produção cada vez maior de curtas e séries animadas cearenses. Isso fora as produções de longas e séries sendo produzidas atualmente. O Ceará tem trilhado seu próprio caminho, formando animadores, ilustradores e outros profissionais que atuam na animação em todas as partes do Brasil” Nathalia Forte e Mariana Lage da Miríade Produção Animada

Legenda: Pré-estreia de 'O Auto da Compadecida 2' em Fortaleza contou com parte da equipe cearense Foto: Thiago Gomes / Divulgação

Apesar desse cenário de conquistas, pontuam, “ainda não somos vistos pelo mercado nacional e internacional como um pólo de produção de animação”.

“Estar na sequência do filme ‘O Auto da Compadecida’, tão presente na nossa vida e de tantos brasileiros, não só é uma honra como também uma oportunidade de sermos vistos como profissionais da animação que entregam um produto de alta qualidade”, celebram as duas.

Miríade Produção Animada

No mercado desde 2020, a Miríade Produção Animada oferece diferentes serviços para obras em animação, incluindo direção de produção, coordenação, produção de linha e assistência de direção. Entre outras obras nas quais ela trabalhou, estão "Te Prego Lá Fora", um especial de natal animado do grupo Porta dos Fundos, e obras seriadas dos canais Gloob e Gloobinho.

Além dessa atuação, a Miríade também tem trabalhado ofertando formações para produtores de todo o País. "Com os cursos, queremos que outras pessoas possam entrar no mercado mais preparadas para o que vão enfrentar, e com mais know-how e confiança na própria capacidade de colocar a produção dos projetos para frente de modo eficiente e criativo", atestam as profissionais.