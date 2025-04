Romantasia: descubra gênero literário que une elementos de fantasia e romance em livros

A romantasia é um gênero que consegue unir o universo da fantasia e do romance, com enredos que focam em criaturas sobrenaturais, reinos fictícios e batalhas épicas. Normalmente, esses livros também contam com uma grande provação para a protagonista da trama. Em meio a essa jornada de desafios e descobertas, o interesse romântico muitas vezes entra em cena, surgindo frequentemente na figura de um "anti-herói".

Essa relação conflituosa da mocinha com o vilão aparece em diversos livros, como Evangeline e Jacks, em "Era uma Vez um Coração Partido"; Feyre e Rhysand, de "Corte de Espinhos e Rosas", e Evie e o Vilão, do livro "Assistente do Vilão".

Nos últimos anos, o gênero ganhou ainda mais visibilidade com o sucesso de obras como "Corte de Espinhos e Rosas", de Sarah J. Maas, e "Sombra e Ossos", de Leigh Bardugo. Essa última saga, inclusive, chegou a ser adaptada em uma série da Netflix.

Para quem tem interesse em conhecer mais livros desse universo, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 11 livros do gênero.

Confira 11 livros de romantasia

1. A Curandeira de Zalindov

O livro "A Curandeira de Zalindov", escrito por Lynette Noni, é o primeiro de uma trilogia de mesmo nome. A história acompanha a luta da sobrevivente Kiva Meridan na prisão de Zalindov. No local, a jovem de 17 anos trabalha como curandeira e precisa enfrentar desafios brutais para salvar a vida da revolucionária Rainha Rebelde, conhecida como Tilda.

Legenda: "A Curandeira de Zalindov" é um livro de romantasia Foto: Divulgação

Nesse processo, ela precisa lidar com um misterioso prisioneiro que mexe com seu coração e que surge nos momentos mais inesperados. Tem segredos, mistério, suspense, amor e aventura.

Editora: Intrínseca

Intrínseca Quantidade de páginas: 368 páginas

2. Trilogia 'Era Uma Vez um Coração Partido'

A trilogia de "Era uma vez um coração partido" conquistou o coração do público, sendo bastante falado e debatido no TikTok. A história acompanha as aventuras de Evangeline Fox — jovem sonhadora que cresceu acreditando em finais felizes — depois dela aceitar fazer um acordo com o charmoso e perverso Príncipe de Copas, também conhecido como Jacks.

Legenda: Série de livros "Era uma vez um coração partido" acompanha a história de Jacks e Evangeline Foto: Divulgação

Ela ganha um desejo concedido e, em troca, precisa pagar apenas três beijos para ele. No entanto, esse preço pode ser muito mais alto do que ela imagina, já que ele esconde intenções muito mais perversas. Os livros da trilogia misturam romance, mistério e reviravoltas, explorando temas como as artimanhas do destino e a busca por poder no universo mágico.

Editora: Gutenberg

Gutenberg Quantidade de páginas: 352 páginas

3. Magia das Marés e Céus Misteriosos

A série de livros "Deuses Afogados" contém sociedades secretas, mortes misteriosas, misturando uma fantasia dark academia com romance. Nessa história, que começa com o livro "Magia das Marés" e tem a sequência "Céus Misteriosos", os leitores acompanham a vida de Emory Ainsleif.

Legenda: Livros "Magia das Marés" e "Céus Misteriosos" estão inseridos em um universo de dark academia com magia Foto: Divulgação

Em um universo em que poderes mágicos são determinados pelas fases da lua, a jovem faz parte da prestigiada Academia Aldryn e acaba se tornando a única sobrevivente de um estranho ritual, em que sete estudantes morreram afogados por uma maré.

Ao sobreviver, ela ganha uma misteriosa marca no pulso e uma magia perigosa. Para descobrir o que está acontecendo, ela conta com a ajuda de Baz, irmão de sua melhor amiga Romie, que também morreu afogada.

Editora: Intrínseca

Intrínseca Quantidade de páginas: 480 páginas

4. O familiar (Leigh Bardugo)

A nova romantasia de Leigh Bardugo, "O familiar", acompanha a história de Luzia Cotado, uma auxiliar de cozinha que passa a ser explorada pelo empregador, sendo forçada a usar seus talentos para promover a posição social da família.

Legenda: A protagonista de "O familiar" precisará da ajuda de Guillén Santangel, um amargo e mal humorado imortal Foto: Divulgação

No entanto, ela acaba ficando em perigo ao chamar a atenção de Antonio Pérez, um secretário do rei da Espanha, que está determinado a conquistar qualquer vantagem contra o reino herético da Inglaterra.

Luzia acaba lançada em um mundo cheio de videntes, alquimistas, homens santos e charlatões. Para sobreviver, Luzia precisa utilizar de sua astúcia e coragem, ainda que precise pedir ajuda a Guillén Santangel, um amargo imortal que pode ser tão perigoso quanto os inimigos que ela vem enfrentando.

Editora: Planeta Minotauro

Planeta Minotauro Quantidade de páginas: 416 páginas

5. Quarta Asa (Rebecca Yarros)

O livro “Quarta Asa”, de Rebecca Yarros, acompanha a história de Violet Sorrengail, uma jovem de 20 anos que, apesar de sonhar com uma vida tranquila entre livros na Divisão dos Escribas, é forçada por sua mãe — uma influente general do exército — a ingressar no rigoroso Instituto Militar Basgiath.

Legenda: Série de livros de "Quarta Asa" mistura romance, mistério, luta e até dragões Foto: Divulgação

Nessa escola de elite para formar cavaleiros de draões, ela precisa competir com colegas que não teriam qualquer problema em matá-la se isso significasse aumentar as próprias chances de sobrevivência.

Inserida nesse ambiente em que expor sua própria fraqueza pode significar sua morte, Violet precisa usar sua inteligência e estratégia para se manter viva. Enquanto tenta manter alianças instáveis, também precisa enfrentar o temido líder de esquadrão Xaden Riorson, com quem vive uma relação de amor e ódio. Enquanto a guerra se intensifica, a protagonista começa a perceber que a sobrevivência no campo de treinamento é apenas o começo.

Editora: Planeta Minotauro

Planeta Minotauro Quantidade de páginas: 544 páginas

6. Assistente do Vilão (Hannah Nicole Maehrer)

Em "Assistente do Vilão", de Hannah Nicole Maehrer, os leitores acompanham a rotina de Evie Sage após aceitar ser assistente do Vilão mais temido do reino de Rennedawn. Mesmo sem perfil para a função — que envolve um ambiente de trabalho pouco convencional —, Evie vai se adaptando ao caos e começa a desenvolver sentimentos inesperados pelo chefe enigmático e irritantemente charmoso.

Legenda: Livros "Assistente do Vilão" e "Aprendiz de Vilão" foram escritos pela estadunidense Hannah Nicole Maehrer Foto: Divulgação

No entanto, nem tudo é só flores, e Evie começa a perceber que existem pessoas tentando boicotar seu trabalho. Mesmo sem querer, ela acaba no meio de uma conspiração para destruir o Vilão e seus planos, que incluem destruir o rei.

Esse é o primeiro volume de uma saga que mistura fantasia, romance e humor. A leitura lembra os livros de conto de fadas com um clima de escritório.

Editora: Alt

Alt Quantidade de páginas: 512 páginas

7. O abismo de Celine (Ariani Castelo)

O livro “O Abismo de Celine” foi escrito pela brasileira Ariani Castelo. Nele, os leitores acompanham a jornada de Celina após a jovem acordar em um lugar frio e aparentemente desolado. Ela desperta cercada por corpos e sem lembranças. Com metade do corpo coberto por cicatrizes e fragmentos de memória sobre um incêndio, ela logo descobre que está morta.

Legenda: "O abismo de celina" é uma romantasia escrita pela brasileira Ariani Castelo Foto: Divulgação

Ao invés de ir para o Paraíso, ela foi parar no Abismo — um lugar onde a única saída é vencer três desafios impostos por uma figura misteriosa chamada Odilon. Enquanto enfrenta dilemas morais e criaturas sinistras, ela acaba se aproximando de Odilon, uma personificação da Morte irritantemente sedutora. O livro conta com reviravoltas, assim como reflexões sobre culpa e redenção.

Editora: Rocco

Rocco Quantidade de páginas: 256 páginas

8. Reino das Bruxas (Hailey Alcaraz)

Em "Reino das Bruxas: Irmandade Mística", da autora Kerri Maniscalco, os leitores acompanham uma romantasia ambientada na Itália, onde bruxas vivem disfarçadas entre os humanos. A trama gira em torno de Emilia, uma jovem bruxa que vê sua vida mudar após o brutal assassinato de sua irmã gêmea, Vittoria. Movida pela dor e pelo desejo de vingança, ela mergulha em uma investigação perigosa que a obriga a recorrer à magia das trevas, mesmo sabendo dos riscos.

Legenda: Trilogia "Reino das Bruxas" tem mistério e romance ao longo da narrativa Foto: Divulgação

Durante sua busca, Emilia se alia a Ira, um dos príncipes do Inferno, figura envolvente e misteriosa que promete ajudá-la a encontrar o assassino. Juntos, eles enfrentam uma rede de segredos, crimes e traições, enquanto outras bruxas também desaparecem em circunstâncias sombrias. O livro combina fantasia, mistério e romance.

Editora: Darkside

Darkside Quantidade de páginas: 336 páginas

9. Corte de Espinhos e Rosas (Sarah J. Maas)

Uma das maiores referências de romantasia, o livro "Corte de Espinhos e Rosas", de Sarah J.Mass, abriu caminhos para muitos novos escritores no gêneros. A trama acompanha a história da jovem Feyre, filha de mercadores falidos, se vê obrigada a caçar para sustentar sua família. Após matar uma criatura que parecia ser apenas um lobo, ela é confrontada por uma fera misteriosa que exige reparação.

Legenda: Livro "Corte de Espinhos e Rosas" é inspirado na história de "A Bela e a Fera" Foto: Divulgação

A obra mistura elementos de "A Bela e a Fera", e assim como o clássico, Feyre é levada contra sua vontade para uma terra mágica dominada por fadas, descobrindo que seu captor é Tamlin, um feérico.

Na Corte da Primavera, Feyre conhece um universo onde a magia dita as regras e onde antigas ameaças começam a ressurgir. Com o tempo, a jovem desenvolve sentimentos por Tamlin, e o que começou com desconfiança se transforma em um romance intenso. Porém, para salvar o reino feérico de uma força sombria que se aproxima, ela precisará provar sua coragem e seu amor. A narrativa de Maas combina aventura, intrigas e paixão em uma fantasia envolvente que testa os limites entre o dever e o coração.

Editora: Galera

Galera Quantidade de páginas: 472 páginas

10. Dance of Thieves (Duologia Dinastia de Ladrões)

O livro "Dance of Thieves", da autora Mary E. Pearson, é o primeiro volume da duologia Dinastia de Ladrões. A trama gira em torno de Kazi, uma ex-ladra das ruas de Venda que agora integra a elite da guarda real da nova rainha, e Jase Ballenger, que assume o comando da poderosa família Ballenger após a morte do patriarca.

Enviada com uma missão investigativa a terras dominadas pelos Ballenger, Kazi acaba acorrentada a Jase por acidente, o que desencadeia uma convivência forçada repleta de tensão, estratégias e conflitos de interesse. Com o clássico enredo de inimigos a amantes, Kazi e Jase precisam trabalhar juntos para solucionar os problemas que enfrentam.

Legenda: Livros fazem parte da duologia Dinastia de Ladrões Foto: Divulgação

Enquanto a convivência entre eles aumentam intensifica, começam os dilemas entre o dever e o desejo, que podem colocar em risco as missões e os sentimentos dos dois. A narrativa conta com ação, romance e intrigas políticas.

Editora: Darkside

Darkside Quantidade de páginas: 512 páginas

11. O alvorecer de Ônix (Kate Golden)

A romantasia "O alvorecer de Ônix", de Kate Golden, chega às livrarias brasileiras no dia 10 de abril deste ano. Nessa história, Arwen Valondale vira prisioneira do reino mais perigoso do continente para salvar a vida do irmão. No lugar, ela é forçada a usar as habilidades mágicas dele para cura os soldados do cruel rei de Ônix.

Legenda: Neste livro, a protagonista Arwen Valondale vira prisioneira do reino mais perigoso do continente Foto: Divulgação

Nesse universo, para conseguir escapar, ela precisará contar com a ajuda de outro prisioneiro que, da mesma forma que é inteligente, também é irritante. Além disso, ele parece sentir um prazer quase perverso em explorar os medos de Arwen.

Editora: Gutenberg

Gutenberg Quantidade de páginas: 336 páginas

