O que é 'dark academia'? Entenda como Taylor Swift relaciona essa estética com novo álbum

Culto aos livros, ao conhecimento e à melancolia, a estética "dark academia" já ronda as redes sociais desde 2015, crescendo nos últimos anos na bolha do Tik Tok. Com o novo álbum da Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" ("O Departamento dos Poetas Torturados"), lançado no dia 19 de abril, houve muitos internautas relacionando ele com essa estética queridinha dos jovens.

Mas o que é, então, essa tal de "dark academia"? Bom, essa é uma tendência que prioriza um resgate ao antigo, com tendências mais sóbrias, e uma busca por conhecimento e validação acadêmica — no caso da Taylor, por exemplo, ela busca essa validação enquanto poeta. A estética pode ser seguida tanto no âmbito de gostos literários e fílmicos, quanto da moda e da decoração.

Legenda: Novo álbum traz lamúrias dos acontecimentos da vida que poderiam ter sido e que não foram Foto: Reprodução/Instagram/@taylorswift

Uma das principais referências dessa estética é o filme "A Sociedade dos Poetas Mortos" (1989), com personagens icônicos como o Mr.Keating, interpretado por Robin Williams, Todd Anderson (Ethan Hawke), Neil Perry (Robert Sean Leonard), Knox Overstreet (Josh Charles), e Charlie Dalton (Gale Hansen). Na produção estadunidense, o professor Keating defende uma educação que estimule o amor ao conhecimento, a busca pelos sonhos, e a prática de aproveitar cada dia.

O que é 'dark academia'?

Em uma tradução do inglês para o português, seria “academia sombria”. Academia fazendo referência ao universo acadêmico. Por isso, ela está ligada a literatura clássica, a validação acadêmica, e também a um estilo retrô. Se pudesse ser transmitida em cores, seria o cinza, o marrom, bege e preto.

Dentre os elementos que se destacam nessa estética estão as velas, máquinas de escrever, câmeras analógicas, saias xadrez, boinas, saias plissadas, moletom e blazers de tweed. Conforme o GLOBO, essa estética atinge principalmente o público entre 14 e 25 anos. No Instagram, a hashtag #darkacademiaaesthetic tem mais de 800 mil publicações.

Taylor Swift e a 'dark academia'

O novo álbum da Taylor Swift, o dos "Poetas Torturados", como os fãs brincam em chamar, bebeu muito da fonte dessa estética. A evidência mais direta é a presença dos atores Ethan Hawke e Josh Charles no clipe da canção "Fortnight". Nele, Taylor está em um sanatório, sendo medicada e recebendo terapia de choque. Quando a câmera foca nos médicos, aparecem o Dr.Anderson e o Dr.Overstreet, personagens de "A Sociedade dos Poetas Mortos" (1989).

Na legenda do Instagram, publicada no mesmo dia do lançamento do álbum, ela escreveu: "Ainda estou rindo de trabalhar com os caras mais legais do mundo, Ethan Hawke e Josh Charles (poetas torturados, conheçam seus colegas do fim do corredor, os poetas mortos)".

O próprio nome do álbum causou uma confusão por lembrar o filme, fazendo muitos fãs chamarem de "The Tortured Poets Society". No fim, Taylor escolheu uma estética mais "clean", com muito branco e preto, mas que manteve alguns elementos, como a máquina de escrever, o culto ao antigo, a amor pela literatura e pela poesia — com letras, inclusive, cheias de informação, parecendo mais uma história musicada do que uma música cantada — e as saias plissadas.

Confira lista de filmes e livros na estética 'dark academia'

Para quem tem interesse em se aprofundar nessa estética, é possível procurar livros e filmes que estão inseridos nessa estética. Dentre os livros, estão:

A História Secreta (Donna Tartt);

Como se fôssemos vilões (M. L. Rio);

O Retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde);

Frankenstein ou o Prometeu Moderno (Mary Shelley).

Já no âmbito dos filmes, é possível buscar por: