Roberto Carlos confirma show em Fortaleza com ingressos de R$ 245 a R$ 4,8 mil; veja detalhes

Um dos artistas mais queridos e consagrados do Brasil, Roberto Carlos retorna a Fortaleza para show no espaço Iguatemi Hall, no bairro Edson Queiroz. O Rei tem encontro marcado com os fãs cearenses no dia 13 de julho (domingo) às 20h, após mais de um ano do último show na Capital, realizado no Réveillon de Fortaleza em 2024.

A apresentação é dividida por setores, com espaços individuais, mesas e camarote. Os valores chegam a variar de R$ 245 a R$ 4,8 mil (veja detalhes abaixo). A abertura das vendas on-line e física dos ingressos comuns acontece no dia 17 de abril, ao meio-dia. Já os ingressos para o camarote, as vendas iniciam no dia 22 de abril.

São aceitos pagamentos via dinheiro, cartão de débito e crédito e Pix.

O repertório passeia pelos clássicos do Rei, com seus mais de 70 álbuns lançados e uma carreira consolidada de mais de 60 anos apaixonando fãs pelo mundo todo.

Neste ano, Roberto Carlos iniciou a agenda de shows se apresentando no Equador, Colômbia e Peru. O cantor também lançou o 'Além do Horizonte' no transatlântico Costa Pacífica em 12 de março, e na sequência segue em turnê pelo Brasil e no exterior.

VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREA

SETOR AZUL (mesa 4 lugares)

INTEIRA: R$ 3.600,00

SETOR AMARELO (cadeira)

INTEIRA: R$ 490,00

MEIA ENTRADA: R$ 245,00

ÁREA PCD: R$ 245,00

SOLIDÁRIO: R$ 380,00

CAMAROTE (8 lugares)

INTEIRA: R$ 4.800,00

MEIA ENTRADA

PCD e/ou ingresso solidário - doação de 1kg de alimento não perecível

VENDAS ON-LINE E FÍSICA

Abertura das vendas on-line e física no dia 17 de abril ao meio-dia. Para o camarote, as vendas iniciam em 22 de abril.

Pagamentos

Bilheteria: Dinheiro, cartão de débito e crédito.

Internet: Pix, cartão débito e crédito, parcelamento em até 12x com juros do cartão.

