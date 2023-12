Roberto Carlos abre primeira noite do Réveillon de Fortaleza 2024

O rei Roberto Carlos foi o responsável por dar a partida no Réveillon Fortaleza 2024. O artista se apresentou no Aterro da Praia de Iracema para milhares de pessoas, especialmente como atração única na noite desta sexta-feira (29).

O rei abriu o show com "Emoções", acompanhado de uma legião de fãs no aterro da Praia de Iracema. Depois, Roberto cantou grandes canções de sua carreira como "Como vai você", "Além do horizonte", "Ilegal, Imoral ou Engorda" e "Detalhes".

A arena estava repleta de famílias com pessoas de todas as idades, que chegaram cedo e inclusive acamparam na areia para garantir um bom lugar.

Legenda: Fãs lotaram o Aterro da Praia de Iracema Foto: Ismael Soares

A empresária Tatiane de Jesus, 38, sempre passa o Réveillon em Fortaleza com os parentes, mas relata que o show do rei tornou o momento mais especial. Ela foi com o esposo, a mãe e o pai.

Legenda: Tatiane (segunda da esquerda para a direta) e a família garantiram seus lugares para ver o rei Roberto Carlos com cadeiras no Aterro da Praia de Iracema Foto: Ana Beatriz Caldas

"A gente gosta muito de passar o Réveillon aqui por conta dos shows e da cidade. Somos fãs demais, e esse Réveiilon vai ser melhor ainda porque é o Roberto", conta a empresária.

Outra fã é Ana Cléa de Lima, 51, comerciária, vive seu primeiro show de Roberto Carlos. Sua família é fã do rei há mais de 50 anos, e ela o escuta desde criança. Nesta sexta, ela levou a filha, a tia e uma amiga.

Legenda: Cléa (primeira da esquerda para a direita) e sua família são fãs de Roberto Carlos desde crianças Foto: Ana Beatriz Caldas

"A música que eu gosto mais é 'Mulher Pequena', que meu esposo canta para mim", indica. A comerciária ressaltou a felicidade em poder acompanhar o show gratuitamente, já que ela não foi ao show do dia 16 de agosto, pois "estava caro".

Legenda: Réveillon de Fortaleza tem três dias de festa no Aterro da Praia de Iracema Foto: Ismael Soares

Pela primeira vez, serão três dias de festa para celebrar a chegada do novo ano. Vinte atrações passam pelo Aterro até a madrugada do dia 1º de janeiro, com a virada comandada pelo cantor Wesley Safadão.

Veja a programação completa do Réveillon de Fortaleza

Sábado, 30/12

A partir de 18h, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Domingo, 31/12

A partir de 18h, lista por ordem dos shows