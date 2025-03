Novo filme sobre Roberto Carlos deve mostrar motivo de cantor ter amputado perna

O novo filme sobre a vida de Roberto Carlos, que recebeu o nome de “Detalhes de uma vida”, terá como ponto de partida o acidente que o artista sofreu, em 1947, e que culminou na amputação da perna direita dele, ainda criança. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

O longa-metragem seguirá até os anos 1970, quando o cantor fez o primeiro show com grande produção e orquestra no antigo Canecão, dirigido por Miele e Ronaldo Bôscoli. Ainda não se sabe a data de estreia do filme.

Ainda conforme a coluna, Roberto Carlos também está em negociação com a Globo sobre a renovação de seu contrato.

Anualmente, a emissora exibe o show de final do ano com o cantor. No entanto, a Globo ofereceu um contrato de duração menor, o que não agradou Roberto.