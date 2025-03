Gordão da XJ chora e alega ter sido vitima de gordofobia em voo

O influenciador digital Gordão da XJ apareceu nos Stories, na madrugada desta terça-feira (18), chorando e contou que foi vítima de gordofobia em um voo rumo ao Rio de Janeiro. Apesar de ter revelado a história, ele optou por não expor a mulher que o ofendeu.

O influencer ainda explicou que teve uma crise de ansiedade devido ao episódio. “Não dou brecha para ninguém me desmerecer, só que, dessa vez, foi totalmente diferente. Eu nunca me senti assim na minha vida. Logo que a gente embarcou no avião para vir para o Rio de Janeiro, meus assentos eram no meio do avião. Eu estava superfeliz, tinha comprado minha comida, ia comer umas frutas também, mas acabei nem comendo, porque eu fiquei muito nervoso”, iniciou ele.

“Só que o corredor entre um assento e outro assento é curto, então o que acontece? Eu tenho uma grande dificuldade de passar e foi aí que aconteceu tudo. Eu sou um moleque muito alegre, vai ser muito difícil você me ver chorando. Só se for algo que realmente toque no meu emocional. Desta vez foi totalmente diferente: eu me senti um lixo, eu me senti o pior ser humano da vida”, continuou.

Gordão da XJ explicou que encostou, sem querer, a barriga no braço de uma passageira. “Eu fui passando de lado e meio que encostei a barriga nessa mulher. Antes de eu encostar, antes de eu passar por ela, ela já estava me vendo, e ela estava com aquele olhar de desprezo. Só que, quando eu passei por ela e, sem querer, devido ao meu tamanho, minha barriga encostou nela, ela olhou assim para o braço, limpou o braço e olhou para minha cara com cara de nojo. Tipo, eu me senti o pior ser humano da vida”.

O influenciador estava visivelmente emocionado ao fazer seu relato. “Sabe, como se eu tivesse sujado ela? Aí eu comecei chorar, comecei a chorar sem parar. Só que eu tenho uma grande dificuldade e eu não encostei nela porque eu quis. Aquilo ali me deixou muito triste, porque eu me senti a pior pessoa do mundo. Parecia que eu tinha sujado ela pelo fato de eu ser gordo. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu nunca me senti tão pra baixo”.

O influenciador aproveitou o que ocorreu com ele para deixar uma mensagem de amor-próprio para os seguidores: “E você aí que é gordinho, você aí que pesa um pouquinho, não liga para opinião dos outros, seja mais você primeiro para você amar alguém, para você ir para cima, você precisa se amar”.

No Instagram, com mais de 3 milhões de seguidores, Gordão da XJ ficou famoso por seus vídeos de humor e por sua luta contra a obesidade.