Lollapalooza tem programação cancelada após aviso meteorológico sobre risco de raios

A programação do Lollapalooza desta sexta-feira (28) foi interrompida temporariamente, por volta de 15h30, após um aviso meteorológico alertar sobre o risco de raios em São Paulo. A pausa ocorreu durante o show da banda Jovem Dionísio e de MC Kako, no palco Budweiser, no autódromo de Interlagos.

De acordo com o jornal O Globo, um integrante da organização do Lolla subiu ao palco e disse que, na possibilidade de raios, a apresentação só continuaria se os fãs saíssem de perto das estruturas metálicas das grades. O palco Budweiser é justamente o que receberá o show de Olivia Rodrigo, o último da noite deste primeiro dia de festival.

O aviso meteorológico também foi falado no palco Perry, e os fãs foram orientados a ficar a dez metros de distância das grades.

A programação do evento foi retomada cerca de uma hora depois.

Plano de evacuação

Em nota, a organização do Lolla afirmou que a probabilidade de raios deve durar entre 30 e 40 minutos e ressaltou que o festival é o primeiro no Brasil a ter um plano de evacuação e retorno do público em caso de tempestades, chuvas, raios ou ventos fortes.

"A segurança e o bem-estar do público são nossa prioridade absoluta", disseram os organizadores.