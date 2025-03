Lollapalooza Brasil começa nesta sexta-feira (28); confira onde assistir

Começa nesta sexta-feira (28) a 12ª edição do Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quatro palcos estão montados para receber diversos artistas. A atração segue ao longo do fim de semana, nos dias 29 e 30 de março.

A atração principal deste primeiro dia de festival será a cantora estadunidense Olivia Rodrigo. No sábado, haverá apresentações de Alanis Morissette e Shawn Mendes. No último dia, Tool e Justin Timberlake encerram a programação.

ONDE ASSISTIR AO FESTIVAL?

O Lollapalooza Brasil deste ano será transmitido ao vivo pelos canais Multishow e Bis, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, serviço de streaming da TV Globo. No Globoplay, o sinal será aberto, com revezamento entre Multishow e Bis a cada 30 minutos.

A cobertura do festival por esses meios começará nesta sexta-feira, às 14h30, e no domingo, a partir das 14h15.

Na TV aberta, a Globo exibirá flashes ao vivo dos melhores momentos das apresentações ao longo da programação.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO LOLLAPALOOZA 2025

Sexta-feira (28)

Palco Budweiser

12h45 - 13h40 - Dead Fish

14h45 - 15h45 - Mc Kako

16h55 – 17h55 - Girl In red

19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

21h30 - 23h - Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 – Vencedor do concurso “Temos Vagas 89FM”

13h40 - 14h40 - Juyè

15h50 - 16h50 - Inhaler

18h - 19h - Jão

20h10 – 21h25 - Rüfüs Du Sol

Palco Mike’s Ice

12h45 – 13h40 - Pluma

14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

16h55 - 17h55 - White Denim

19h05 - 20h05 - Nessa Barrett

21h30 – 22h30 - Caribou

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45 - Paula Chalup

13h - 14h - Cashu

14h15 - 15h15 - L cio

15h30 - 16h30 - Blancah

16h45 - 17h45 - Tropkillaz

18h - 19h - DJ GBR

19h15 - 20h15 - Disco Lines

20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA

Sábado (29)

Palco Budweiser

12h45-13h40 - Zudizilla

14h45-15h45 - Drik Barbosa

16h55-17h55 - The Marías

19h05-20h05 - Tate McRae

21h45-23h15 - Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

13h40 - 14h40 - Kamau

15h50 - 16h50 - Marina Lima

18h - 19h - Benson Boone

20h10 - 21h40 - Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

16h55 - 17h55 - Artemas

19h05 - 20h05 - Wave to Earth

21h45 - 22h45 - Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Fatsync

12h45 - 13h45 - Etta

14h - 15h - Samhara

15h15 - 16h15 - Barja

16h30 - 17h30 - Bruno Martini

17h45 - 18h45 - Zerb

19h15 - 20h15 - Kasablanca

20h30 - 21h30 - San Holo

21h45 - 22h45 – Zedd

Domingo (30)

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 – 21h25 – Tool

Palco Mike’s Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Can’t Swim

20h30 – 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte