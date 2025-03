Kim Soo-hyun, astro coreano, chora em coletiva ao negar relacionamento com atriz menor de idade

"Não posso admitir algo que não fiz", disse o ator Kim Soo-hyun, de 37 anos, durante coletiva nesta segunda-feira (31). O astro, conhecido por papéis em famosos k-dramas como “Rainha das Lágrimas”, "Tudo Bem Não Ser Normal” e “Pousando no Amor”, disse que a família da então namorada, Kim Sae-ron, de 24 anos, o está “pressionando para assumir a responsabilidade” pela morte da jovem, encontrada morta em 16 de fevereiro.

Na coletiva, o ator, bastante emocionado, chorou ao tratar do assunto, que chocou o País desde que as denúncias vieram à tona por meio de um canal do YouTube. As revelações dão conta de que a agência de talentos que agenciava ambos, pressionou Kim Sae-ron a pagar uma dívida, além de ter tido um relacionamento enquanto era menor com o ator. Agora ele move uma ação civil de cerca de R$ 46 milhões contra a família da atriz.

Veja também Verso Último episódio da segunda temporada do anime Solo Leveling é lançado neste sábado (29); veja detalhes

Na Coréia do Sul, a vida privada de um artista fica sob intenso escrutínio, principalmente quando um relacionamento é confirmado. A jovem atriz, por exemplo, teve sua carreira prejudicada quando em 2022 foi identificada por dirigir embriagada e causar danos estruturais na via em que trafegava após bater com seu carro, e desde o episódio teve suas finanças prejudicadas pelos custos relacionados ao acidente, e segundo seu pai, foi profundamente afetada pelo comportamento online em relação a ela.

“Muitas pessoas estão sofrendo por minha causa [...] Também sinto muito que a falecida atriz não possa descansar em paz”, disse Kim chorando. Marcas como Prada e uma empresa de cosméticos do país encerram seus contratos com Soo-hyun, e uma nova série que ele faria para Disney foi paralisada. Ele estava acompanhando de seus advogados durante a coletiva.

“O nosso relacionamento era como o de qualquer outro casal comum”, disse o ator ao voltar a negar que namorou a proeminente atriz quando ela tinha 15 anos, e que foi apenas na fase adulta, entre os anos de 2019 e 2020, que eles se relacionaram. Ele também questionou a veracidade de supostas mensagens reveladas pela família da jovem em que eles mantiveram contato antes desse período, além de afirmar que negar que namorava a atriz anteriormente foi uma forma de protegê-los.

Em 16 de fevereiro, Kim Sae-ron foi encontrada morta por um amigo, em sua casa. Ele desconfiou quando ela não compareceu a uma reunião previamente agendada. A polícia concluiu que o evento se tratou de um aparente suicídio. A atriz começou a carreira quando tinha 9 anos de idade, mas foi com o filme “The Man From Nowhere”, de 2010, que ela ascendeu como a próxima grande estrela do cinema coreano, participando de inúmeros projetos na TV e outros meios.