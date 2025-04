Globo envia César Tralli a Roma para cobrir morte do Papa Francisco

O jornalista César Tralli embarcou para a Itália, no início da tarde desta segunda-feira (21), para integrar a cobertura do funeral do Papa Francisco e do Conclave que escolherá o sucessor do Sumo Pontífice. Papa Francisco faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 88 anos.

A morte dá início a um luto de nove dias. O funeral deve ocorrer entre o quarto e o sexto dia após o falecimento. Papa Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore.

Já escolha do novo papa pelos cardeais da Igreja Católica no Conclave será iniciada entre o 15º e o 20º dia após o falecimento. Não tempo de duração definido para o Conclave.

A perspectiva é de que César Tralli acompanhe todo este processo.

"Estamos todos mobilizados e unidos para levar para você a melhor informação, com toda nossa dedicação e trabalho em equipe. Com todo carinho e respeito por você", disse o jornalista em publicação no Instagram.

Ele explicou que jornalistas de diferentes filiais da TV Globo — como São Paulo, Rio de Janeiro e Londres — também estão a caminho de Roma para reforçar a cobertura da emissora. "A gente se vê logo mais então direto de Roma", reforçou Tralli, que é âncora do jornal Hoje.

Segundo o Portal Léo Dias, Tralli deve ser o 'rosto' da cobertura da TV Globo no Vaticano durante as manhãs.

Logo, deve aparecer nos programas "Encontro" e "Mais Você", nos jornais matinais como "Bom Dia, Brasil" e "Jornal Hoje", além de telejornais locais.