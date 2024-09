Lollapalooza: com Olivia Rodrigo e Justin Timberlake, festival divulga line-up para edição de 2025

A organização do Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (3), as atrações do festival para 2025. O line-up do evento conta com nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool na programação que acontece em São Paulo (SP).

O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos. A venda de ingressos para o festival iniciou em 20 de agosto.

Veja programação:

Em 2025, dezesseis dos nomes convidados se apresentarão pela primeira vez no Brasil: Olivia Rodrigo, Tool, Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can't Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances.

Entre as atrações brasileiras, os destaques são o Sepultura, com sua turnê de despedida; artistas solo em ascensão como Drik Barbosa, Marina Peralta e Jão.

Ingressos

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pela bilheteria física da Ticketmaster, no Shopping Ibirapuera, ou pela internet, com acréscimo de 20% de taxa de serviço.

Nesta edição, os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. A venda de entradas está disponível desde o dia 20 de agosto. Clientes do banco Bradesco podem comprar os tíquetes com 15% de desconto desde 13 de agosto.