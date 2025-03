O chef de cozinha mineiro Thiago Chiericatti, conhecido pela atuação em restaurantes de Minas Gerais, faleceu nesta segunda-feira (17). A informação da morte do profissional foi publicada em comunicado no Instagram.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Tiago, mais conhecido como o chef Chiericatti. Thiago foi um homem que tinha um coração puro e generoso, sua alegria e carinho tocavam todos ao seu redor", diz texto postado no perfil de Thiago.

Um destaque na trajetória de do chef foi a participação no programa The Taste Brasil, exibido pelo canal GNT. Ele chegou a se candidatar quatro vezes ao reality. Em uma delas, ainda em seletivas, sofreu um acidente de moto e não conseguiu seguir com a inscrição.

Em 2023, ele ficou entre os 16 selecionados e chegou a gravar o primeiro episódio — intitulado "Seleção". Na participação, Chiericatti apresentou aos chefs pato grelhado, creme de alho-poró e uma farofa de castanha-do-Pará, mas não agradou os jurados e não avançou no reality.

Formação

Com mais de 15 anos de experiência, Thiago Chiericatti era conhecido por reinventar pratos clássicos, tanto da cozinha internacional quanto mineira.

Conforme o jornal Estado de Minas, o mineiro passou uma temporada na Itália, aperfeiçoando técnicas em 2005. De volta ao Brasil, assumiu a liderança em cozinhas renomadas, como do Ouro Minas Palace Hotel, do restaurante Galpão e do Balthazar, no Espírito Santo. Além disso, chefiou o Topo do Mundo, restaurante que ganhou reconhecimento internacional ao figurar na lista da Casa Vogue dos 50 melhores do mundo em 2014.

Ele também esteve à frente do Grupo Wood, em São Paulo, onde se dedicou a releituras contemporâneas da culinária italiana em 2022.