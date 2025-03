Morre Rocco, cachorro do ex-BBB Cezar Black: 'Amor incondicional'

O ex-BBB Cezar Black comoveu a internet ao anunciar, nesta sexta-feira (28), a morte do seu cachorro, Rocco. O pet tinha 11 anos e ficou conhecido após aparecer em uma mensagem para o brtother na 23ª edição do Big Brother Brasil.

“Descanse em paz meu amor. Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade”, escreveu o enfermeiro em uma publicação no X, antigo Twitter.

Veja também Zoeira Juliana Oliveira acusa Otávio Mesquita de estupro no 'The Noite', programa de Danilo Gentili Zoeira Com o 'Modo Turbo' ativado, saiba quem está no paredão do BBB 25; veja quem o líder Maike indicou

Nos comentários do post, internautas relembraram o vídeo do participante chorando ao ver um vídeo do animalzinho após ganhar uma Prova do Anjo, em 2023.

Outra seguidora comentou sobre a dor de perder um animal de estimação: “me deu um nó na garganta, porque só quem passou sabe, chega a ser dor física de tão horrível que é perder um parceiro assim”.

Descanse em paz meu amor.🙏🏾



Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade.

Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento.… pic.twitter.com/ijGoqdT2LX — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) March 28, 2025

“Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento. Meu coração nunca sofreu tanto assim. Aprendi nesses últimos meses com você a verdadeira força e vontade de lutar pela vida. Eu vou te amar pra sempre Rocco”, complementou Cezar.

Há alguns dias, o influenciador já havia compartilhado em suas redes sociais que o estado de saúde do animalzinho era ruim: “tem ficado um pouco mais cansado em alguns momentos à noite […] o exame laboratorial dele também veio com alteração ali no leucograma. Veio com provável sinal de uma possível infecção. No ultrassom ele veio, também, com inflamação hepática”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.