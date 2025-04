Vítima de xenofobia, brasileira Helena Prestes é vice-campeã do 'Big Brother' da Itália

A paulistana Helena Prestes, de 24 anos, foi a vice-campeã do reality Gran Fratello Vip, a versão italiana do Big Brother. Ela disputou a grande final contra a cantora Jessica Morlacchi, sua maior rival dentro do programa, com quem teve inúmeros embates. "Eu me sinto vitoriosa e estou sentindo daqui o amor de vocês. Muito obrigada. É só o começo", disse ela em publicação nas redes após a divulgação do resultado.

Ambas participantes haviam sido eliminadas anteriormente do programa, mas a produção do Gran Fratello promoveu uma repescagem repentina onde o público acabou escolhendo tanto Helena como Jessica para voltarem a casa mais vigiada da Itália, com as duas chegando à final após seis meses de transmissão e muitos conflitos.

Veja também Zoeira Parcial atualizada da Enquete BBB 25 aponta rejeição de participante com mais de 60% após Sincerão; veja detalhes

Os embates entre as duas marcaram a edição deste ano do reality, com Helena sofrendo ataques xenofóbicos de Jessica, participante que quase foi atingida por uma chaleira lançada pela brasileira após uma séria discussão na cozinha. Nesse episódio, Jessica proferiu vários xingamentos contra Helena, o que irritou a brasileira: "Se me chamar assim de novo, você vai ver o que vou fazer", disse.

Ainda durante a discussão, Jessica respondeu à brasileira: "Então direi novamente: você é uma imbecil. E agora, o que você vai fazer?". Foi então que Helena se levantou e pegou o primeiro item de cozinha que viu: a chaleira, cheia de água. Os outros confinados se levantaram para evitar o pior, com a modelo sendo contida, antes de lançar a chaleira na direção de Jessica, que não foi atingida.

Polêmicas

Legenda: Participantes se envolveram primeiro como amigas e depois como interesse romântico Foto: Reprodução

Controversa, Helena não saiu ilesa do confinamento mesmo com o grande engajamento de brasileiros nas redes em prol da compatriota, pois num dado momento do jogo ela passou a questionar a sexualidade de uma das participantes, Zeudi Di Palma, com quem começou tendo uma relação de amizade e que evoluiu para um relacionamento romântico.

A modelo insinuou que Zeudi estava instrumentalizando a pauta LGBTQIAP+ e estava confusa sobre sua própria orientação sexual e, conforme o assunto ganhava repercussão fora do reality, fãs se mobilizaram para enviar uma mensagem para Di Palma. “A sexualidade não é uma confusão. Estamos com você”, dizia a faixa que sobrevou a casa do Gran Fratello Vip.

Quem é Helena Prestes

Com mais de 350 mil seguidores, Helena Prestes entrou na versão italiana do Big Brother em razão da proposta de diversidade do elenco, mas sua carreira começou antes, aos 16 anos como modelo, tendo sido também balconista e atuando como jogadora de basquete. Apaixonada por moda e pelas passarelas, ela então se mudou para Milão e começou definitivamente a modelar, participando também de programas de sucesso no país, como "Pechino Express" e "Isola dei Famosi".