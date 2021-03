Brasileira que participou do 'Big Brother' da Itália declara apoio à Juliette, do BBB 21

A modelo brasileira Dayane Mello, que participou neste ano do Grande Fratello Vip, o 'Big Brother' da Itália, declarou apoio à Juliette, do Big Brother Brasil (BBB) 21. Na sexta-feira (26), a catarinense postou uma foto da paraibana nos Stories do Instagram dizendo que se identificou com o percurso traçado pela advogada no reality show.

"Me identifiquei muito com percurso da @juliette.freire. Vou deixar o meu apoio a ela, que vem sendo o alvo (de perseguição dos outros competidores). Seríamos ótimas amigas, muita fofoca", afirmou Dayane Mello na legenda, acrescentando emojis com expressões de riso e a hashtag #FiqueEmCasa".

Horas depois, a modelo brasileira publicou um vídeo de Juliette nadando na piscina da "casa mais vigiada do Brasil" e falou para ela ficar tranquila no confinamento, pois tem a força das pessoas que assistem ao programa.

"No stress ! Relaxe, mergulhe ... Eu voltei de 11 paredões ... O Brasil te ama @juliette.freire . Siamo con te (estamos contigo, na tradução do italiano para o português)", legendou Dayane Mello.

Twitter suspenso

O perfil de Juliette no Twitter foi suspenso novamente da rede social na sexta-feira (26). A primeira vez foi motivada por causa do número de vídeos que foram indexados referentes a outra plataforma digital.

Desta vez, os fãs da advogada especulam que os seguidores de Sarah teriam se organizado para denunciar e, assim, derrubar a conta da paraibana.

Legenda: Twitter diz que conta violou diretrizes Foto: Twitter

Em resposta à teoria, os administradores do perfil da consultora de Marketing Digital no Twitter informou que "não compactua e nem dissemina ataques em massa contra outras torcidas assim como denúncias a perfis oficiais".

Já o perfil de Gilberto, com quem Juliette tem tido desentendimentos durante o programa, condenou a prática: "Jamais incentivaríamos ou participaríamos de algo tão baixo".

Entre os maiores do Instagram

A suspensão do perfil de Juliette no Twitter aconteceu na mesma semana em que ela alcançou a 30ª posição no ranking dos mil maiores influenciadores digitais no Instagram no Brasil, de acordo com a Hype Auditor.

O Instagram da advogada tinha 3,8 mil seguidores antes do BBB 21, e recentemente chegou a mais de 16 milhões. A média diária de novas pessoas que passam a acompanhar a conta da paraibana é de 260 mil.