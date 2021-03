Twitter de Juliette do BBB 21 é suspenso e famosos prestam apoio nas redes sociais

A conta do Twitter de Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil (BBB) 21 foi suspensa pela plataforma e ainda não foi reativada até as 21h30 desta sexta-feira (26). A razão, conforme a empresa, seria violação de regras da rede social.

O fato foi divulgado pela equipe de paraibana por meio do Instagram de Juliette. "Estamos em contato com o Twitter Brasil para apurar os fatos", publicaram os administradores.

Usuários nas redes sociais levantaram a suspeita de que fãs de adversários da sister no jogo, lista que no momento conta sua ex-aliada, Sarah, estariam por trás do fato.

Legenda: Twitter diz que conta violou diretrizes Foto: Twitter

O perfil de Sarah no Twitter disse que "não compactua e nem dissemina ataques em massa contra outras torcidas assim como denúncias a perfis oficiais. Os administradores da conta do pernambucano Gil também afirmaram que "jamais" incentivariam denúncias ao perfil de Juliette.

Famosos reagem

Legenda: Flayslane, cantora e influenciadora que foi do BBB 20 prestou apoio Foto: Twitter

Em resposta, usuários do Twitter, inclusive famosos como Wanessa Camargo, Flay (ex-BBB 20) e Marcela McGowan, também ex-BBB 20 se pronunciaram a favor de Juliette e avisaram: "Este Twitter está disponível para puxar mutirão para Juliette, caso ela vá para o Paredão Domingo!".

Mensagem está sendo replicada por diversos perfis.