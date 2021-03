Debate no BBB21 faz aumentar pesquisas pelo termo machismo no Google

O termo machismo teve um aumento de 60% nas consultas no Google nos últimos sete dias, em comparação ao mesmo período anterior. Os nomes de Rodolffo e Fiuk, ambos cantores e participantes do BBB 21, estão entre os mais buscados junto ao termo. As informações são de dados do Google Trends.

O aumento nas buscas ocorre após o filho de Fábio Jr. brincar que Juliette está "na seca" devido a vida amorosa dela dentro do reality. Além disso, a repercussão da piada feito por Rodolffo por Fiuk receber um vestido da produção do programa para usar em uma festa também está entre os assuntos. Foi, inclusive, após o comentário de Rodolffo que Gilberto o indicou ao paredão.

A pesquisa pelo termo "Rodolfo homofóbico" teve um aumento repentino e as buscas por homofobia junto ao nome do participante do BBB registraram também um aumento no período. Houve ainda um disparo de 3.700% para "Rodolffo machista".

Já o termo "Fiuk vestido" teve crescimento repentino nos últimos sete dias e a vestimenta foi um dos mais pesquisados sobre o cantor no mesmo período.

Uma forma de perceber como atitudes e ações dentro do reality repercutem na vida real, é observar as principais perguntas buscadas. Entre elas estão: "o que é machismo", "como combater", "como lidar", "como diminuir", "como agir com pai machista" e o que o Rodolffo do BBB falou sobre machismo.

Sororidade

Não é a primeira vez que termos utilizados por participantes dentro da casa geram um aumento de pesquisas no Google. Em 2020, após a cantora Manu justificar a indicação de Felipe Prior ao paredão "por uma questão de sororidade", também fez que a busca pelo termo subisse 250% no site de busca.

Sororidade vem do latim soror, que significa irmã, e representa a união entre as mulheres, com base na empatia e no companheirismo. O termo - que pode ser compreendido como 'irmandade' - é muito usado no feminismo para definir a importância de as mulheres estarem juntas na luta contra discriminações e a favor da igualdade de gênero.