CAPTEI: OPTIVET Celebra o Novo Momento da Oftalmologia Veterinária

Na quinta-feira, 14, a médica veterinária Mirza Melo, juntamente com seu sócio e administrador, Ival Alves, reuniram clientes, colaboradores e parceiros no Cocobambu Iguatemi para apresentar um novo momento do Centro de Olhos Veterinário, agora conhecido como OPTIVET. A clínica, referência oftalmológica veterinária, apresentou uma nova identidade visual e um conceito renovado em serviços veterinários.

A OPTIVET destacou-se internacionalmente com pesquisas pioneiras, como o uso de pele de tilápia no tratamento de lesões de córneas, lideradas pela médica veterinária Mirza Melo. Esse estudo não apenas impactou a medicina veterinária, mas também a medicina humana.

Legenda: Mirza Melo Foto: LC Moreira

A Dra. Mirza é uma profissional incansável por avanços médicos que elevam a veterinária no Ceará. Na clínica, atua liderando a equipe que, apoiada por sua vasta formação (é mestre e doutora em Medicina Translacional), faz da OPTIVET uma referência na área.

Legenda: Ival Alves Foto: LC Moreira

A nova identidade visual, criada pela Relevante Estratégia Criativa foi bastante elogiada durante a apresentação por Ival Alves, sócio e administrador. É moderna, empática e sofisticada.

No quesito serviços, a OPTIVET amplia sua oferta com uma Unidade Móvel para transporte de pacientes críticos, laboratórios completos e exames avançados, como tomografia computorizada multislice, considerada a mais moderna e rápida do Nordeste.

Legenda: Mirza Melo e Ival Alves Foto: LC Moreira

Após a apresentação pelos sócios do novo momento da clínica, a OPTIVET recebeu elogios dos convidados solidificando a sua credibilidade e excelência no atendimento de elevado padrão na oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado.

Veja as fotos do evento captadas por LC Moreira:

