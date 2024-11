CAPTEI: Natal de Luz 2024 - CDL revela novidades

Na manhã de quarta-feira, 13, o presidente do CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, revelou as novidades do ‘Ceará Natal de Luz 2024’.

O evento celebra sua 28ª edição com o tema “Natal da Cearensidade”, destacando a cultura local do Nordeste e está preparado para começar no dia 22 de novembro, na Praça do Ferreira, com show do Padre Fábio de Melo, além de outras atrações, tais como: a Banda do Corpo de Bombeiros, a Camerata Villa Lobos e o Coral da Luz.

Será quase um mês, a programação incluindo apresentações musicais, teatrais e culturais, com destaque para o homenageado deste ano, o cartunista Mino Castelo Branco.

Legenda: Mino Castelo Branco e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

No quesito decoração, resgate de símbolos icônicos cearenses: a jangada, o caju e a xilogravura, com o Minoel, personagem criado por Mino, figurando como o “Papai Noel” local. Também haverá o Caminhão da Luz, que passará por diversos pontos da cidade. Ações ambientais serão ativadas: troca de garrafas plásticas por mudas de árvores e, no engajamento da campanha Ceará Sem Fome, o público que doar alimentos, recebe uma muda de planta em troca.

Legenda: Árvore de Natal Mandacarú e Mamãe Noel Foto: LC Moreira

Toda essa iniciativa conta com o apoio de empresas e entidades locais e será realizado no período de 22 de novembro a 23 de dezembro.

Veja as fotos da captadas por LC Moreira:

