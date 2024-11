CAPTEI: Comercial Maia Comemora 40 Anos com Lançamento de Biografia Inspiradora

Celebrando 40 anos de inovação e conquistas, a Comercial Maia não apenas credencia um marco histórico este ano, como homenageia a trajetória do seu fundador, Luiz Maia, com o lançamento do livro "Quantos sonhos cabem em um Fiat 147?", uma biografia motivacional que narra a jornada de vida de Luiz Maia, um empreendedor cearense que transformou desafios em oportunidades.

O lançamento da obra aconteceu na noite de quinta-feira, 07, no La Maison Buffet. Por lá, amigos, familiares e todos aqueles que acompanham a trajetória de sucesso da Comercial Maia e do homenageado.

O livro, editado por Francisco José Cavalcante Façanha, conhecido como Bozoka, e Délio Rocha, é uma criação cuidadosa e apaixonada que busca capturar a essência do espírito empreendedor de Luiz Maia.

Legenda: Francisco José Cavalcante Façanha - Bozoka Foto: LC Moreira

Nascido em Morada Nova, Luiz Maia trouxe consigo a determinação do homem do campo ao mudar-se para Fortaleza e depois para São Luís. Em 1984, investiu no mercado de materiais de construção, criando a Comercial Maia. Seus filhos Luciana e Victor também se tornaram parte fundamental do negócio, impulsionando seu crescimento. A biografia de Luiz Maia, com 100 páginas, celebra sua trajetória de superação e sucesso.

Legenda: Luiz Maia Foto: LC Moreira

Em tempos em que o empreendedorismo é frequentemente descrito como o motor para a inovação e o progresso, a história da Comercial Maia é um testemunho vivo de como sonhos, mesmo os mais humildes, podem crescer e transformar vidas. O livro "Quantos sonhos cabem em um Fiat 147?" é mais do que uma celebração; é um convite para sonhar e realizar.

