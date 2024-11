CAPTEI: Nova Década de Cláudio Aguiar – O mestre da literatura brasileira

As homenagens para Cláudio Aguiar nos seus 80 anos têm sido marcadas por eventos emocionantes e repletos de reconhecimento pelo seu legado na literatura brasileira. O lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária”, organizado por Rosemberg Cariry, foi um verdadeiro sucesso na Artivo - Bleecker Café. Além disso, a exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias”, com curadoria de Francisco Ivo e Jane Ivo, encantou a todos os presentes, com destaque para a montagem realizada por Zakira Nobre.

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Na noite de sexta-feira, dia 1° de novembro, as comemorações continuaram no Salão de Outubro do Crato Tênis Clube, onde um novo lançamento aconteceu, trazendo toda a magia e talento de Cláudio Aguiar para os seus conterrâneos. A exposição de Fortaleza, com livros do autor e obras de arte de amigos, também marcou presença, enriquecendo ainda mais o evento.

Legenda: Exposição: Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias Foto: Iratuã Freitas

Cláudio Aguiar, com mais de 50 obras premiadas, é reconhecido como um dos maiores nomes da literatura contemporânea do Brasil. Com prêmios como o MEC 82 e o Jabuti, ele se consagrou como uma referência no cenário literário nacional, sendo amigo de grandes nomes como Rachel de Queiroz, Jorge Amado e Eduardo Galeano.

Legenda: Obras premiadas de Cláudio Aguiar Foto: Iratuã Freitas

A celebração dos 80 anos de Cláudio Aguiar é mais do que justa e merecida, pois seu talento e contribuição para a cultura brasileira são inestimáveis. Que essa homenagem sirva para eternizar seu legado e inspirar futuras gerações de escritores e amantes da literatura.

Vem ver as fotos captadas por Iratuã Freitas:

Legenda: Cláudio Aguiar e Dimas Macedo Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lançamento do livro “Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária” Foto: Iratuã Freitas

No Crato

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas

Legenda: No Crato - exposição “Cláudio Aguiar - Um Caldeirão de Ideias” Foto: Iratuã Freitas