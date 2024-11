CAPTEI: Nova Era Automotiva: Conheça a Nova Ford Crasa Guararapes

Na quarta-feira, 13, a Ford Crasa inaugurou sua mais recente loja no bairro Guararapes, em Fortaleza, com um evento exclusivo que reuniu mais de 80 convidados, entre clientes, parceiros e membros da imprensa local. Este marco não só celebrou a expansão da concessionária, mas também fortaleceu a posição da Ford Crasa como uma referência no mercado automotivo da região.

O evento proporcionou uma experiência memorável desde o início.

Os convidados foram recebidos com um animado happy hour.

A playlist da noite foi um diferencial, combinando a modernidade de um DJ com a sofisticação clássica de um saxofonista. Bem legal.

Um dos destaques da noite foi a exposição de veículos icônicos da Ford, que trouxe ao público uma experiência singular com a proximidade de modelos como o impressionante Mustang Mach-E e a robusta Ranger Raptor.

Estes, entre outros modelos aclamados, como o Territory e a Maverick, permitiram aos presentes explorar de perto as inovações e os detalhes da linha Ford, reforçando o compromisso da Ford Crasa em oferecer o melhor da marca ao público local.

A inauguração também contou com um momento de reconhecimento especial: a Ford Brasil colocou uma placa comemorativa à nova loja Ford Crasa Guararapes, simbolizando a importância e o sucesso alcançado pela concessionária.

A nova loja no Guararapes não é apenas um espaço moderno para a exposição de veículos, mas também reflete a dedicação da Ford Crasa em proporcionar um atendimento diferenciado e de alta qualidade aos seus clientes. Com instalações que contemplam o conforto e a inovação, a concessionária reafirma sua missão de ser um nome de confiança no mercado automotivo.

Veja as fotos da captadas por Kid Júnior:

