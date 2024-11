CAPTEI: Tony Bennett e Frank Sinatra ganham vida no palco com show de Paulo Benevides

O show de Tony Bennett e Frank Sinatra na voz de Paulo Benevides foi um espetáculo que encantou e emocionou a plateia presente na noite de domingo, 10, no Riomar Fortaleza. Com uma interpretação impecável dos clássicos do jazz e do pop, o cantor conseguiu transportar o público para a Era de Ouro da música, relembrando os maiores sucessos desses lendários artistas.

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Com um repertório cuidadosamente selecionado, Paulo Benevides presenteou seu público com performances emocionantes de músicas como "Fly Me to the Moon", "My Way", de Sinatra, e "I Left My Heart in San Francisco", "The Good Life", de Tony Bennett, entre outros. A celebração da elegância e do charme desses ícones da música foi evidente em cada nota cantada pelo artista.

Legenda: Paulo Benevides e Vívian Fernandes Foto: LC Moreira

Acompanhado por uma banda de músicos talentosos, Paulo Benevides proporcionou uma experiência única e inesquecível para todos os presentes, mantendo viva a memória e a relevância das canções atemporais interpretadas por Bennett e Sinatra. A participação especial de Giovana Bezerra, Vivian Fernandes e da pequena Bia Benevides trouxe ainda mais brilho ao espetáculo, mostrando que o talento musical corre na família.

Legenda: Beatriz e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Com uma voz marcante e uma presença de palco envolvente, Paulo Benevides mostrou mais uma vez porque é considerado um dos melhores intérpretes da música internacional. O show foi um verdadeiro sucesso e deixou a plateia extasiada com tanta emoção e talento reunidos em uma só apresentação. Só tenho ouvido elogios!

Veja as fotos da captadas por LC Moreira:

