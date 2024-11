CAPTEI: Homenagem ao Min Teodoro marca encerramento de seminário sobre proteção de dignitários na PF

A Polícia Federal recebeu na última sexta-feira, 8, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, para uma palestra exclusiva sobre o tema “Regime Jurídico da Segurança de Dignitários”. O evento fez parte do Seminário Internacional de Segurança de Dignitários do G20, organizado pela Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP) em parceria com a Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia (DIREN-ANP).

Legenda: Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos Foto: Site da Polícia Federal

Durante o seminário, o Ministro Teodoro abordou os fundamentos jurídicos da segurança de dignitários, ressaltando a importância do alinhamento entre as equipes de segurança e o poder judiciário. Destacou os limites da atuação dos agentes de segurança, as responsabilidades legais e o arcabouço normativo que ampara as ações de proteção.

A presença do Ministro Teodoro foi valorizada devido à relevância do evento, que visava capacitar delegações estrangeiras e fortalecer parcerias entre instituições de segurança brasileiras e representantes internacionais para a Cúpula do G20.

O seminário abordou temas como privilégios e imunidades de delegações estrangeiras, organização de escoltas, panorama da segurança pública, logística e governança do evento para melhor preparar as delegações presentes.

Ao final da palestra, o Ministro Teodoro foi homenageado pelo Coordenador-Geral de Segurança de Dignitários e Grandes Eventos da Polícia Federal, Delano Cerqueira Bunn, que reconheceu sua contribuição fundamental para o fortalecimento do entendimento jurídico e estratégico na proteção de dignitários.

Legenda: Delano Cerqueira Bunn Foto: Site da Polícia Federal

Legenda: Delano Cerqueira Bunn com o Ministro Teodoro Foto: Site da Polícia Federal

