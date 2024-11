CAPTEI: Espaço VIP: 20 anos de sucesso na TV Diário

O programa Espaço VIP, transmitido pela TV Diário, todas as terças-feiras e domingos, completa duas décadas de sucesso na televisão cearense, sendo reconhecido por seu conteúdo plural e inovador. Sob a liderança da colunista, apresentadora e diretora Mariana Feitosa, o programa se tornou referência como uma revista eletrônica que une informação e conteúdo diferenciado, contando com a participação de nomes de relevância em diversas áreas do mercado e da sociedade.

Legenda: Ivens Dias Branco Junior, Mariana Feitosa e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Para celebrar essa data especial, a apresentadora Mariana Feitosa organizou um evento no Hotel Gran Marquise, reunindo profissionais que passaram pelo programa, empresários, parceiros de mercado e personalidades da sociedade cearense.

Legenda: Lívia Uchoa recebeu o troféu Menção Honrosa, representando o Grupo Empresarial Grupo Edson Queiroz (GEQ) das mãos de Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Homenageou personalidades de destaque em suas áreas de atuação e com ligação afetiva com o programa entregando o Troféu Espaço VIP 20 Anos.

Legenda: Dakson Peixoto e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Também foram apresentadas novidades, como a revitalização na identidade visual do programa e o lançamento do Espaço VIP Produções, plataforma digital multimídia.

Legenda: Mariana Feitosa com os Homenageados Foto: LC Moreira

Foi uma noite emocionante, repleta de homenagens e reconhecimentos a personalidades que contribuíram para o sucesso do programa. Um marco na história da televisão cearense, valorizando talentos locais e proporcionando entretenimento e informação de qualidade para o público.

Veja as fotos da captadas por LC Moreira:

Legenda: Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Feitosa e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Feitosa e Tales de Sá Cavalcante (Homenageado - Educação e Literatura – Diretor Superintendente da Organização Educacional Farias Brito e Presidente da Academia Cearense de Letras) Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Kalil Otoch e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Dozan (homenageada - Arte Contemporânea – Marchand e Galerista – Galeria Mara Dolzan – Campo Grande-MS) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo e Vívian Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Adila, Carlito e Marilene Lira e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Oswaldo Duarte, Natália e Jório da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Luca Dias Branco, Raíssa Ciríaco, Morgana e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano, Ivens Junior e Luca Dias Banco Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Isadora, Leonardo e Ana Paula Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Garcia e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago e Priscila Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Watson Viana e Cláudia Quental Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Sávio e Kaline Ferraz Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra e Silvio Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: André Buarque e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Apolônio Aguiar, Dejane Nogueira, Mauro e Renata Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Isabel e Pedro Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Coretti e Miriam Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Sada Cristina e Lagildo Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa e Marina Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Lavanery e Camila Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Adélia Albuquerque, Miriam Bastos e Roberto Coretti Foto: LC Moreira

Legenda: Airtom, Fátima, Ângelo e Cleiton Boris Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Mariana Feitosa e Mauricia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Vasconcelos e Gilson Correia Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Garcia, Mariana Feitosa e Tony Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Clécio e Dayane Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Dakson Peixoto, Mariana Feitosa, Nayara Gusmão e Carol Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Freire, Vanessa Mombach e Haim Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lopes, Lívia Uchoa, Lourenne Rabelo, End Formiga e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Pinheiro, Mariana Feitosa e Lorenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Dias Branco e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jane e Ítalo Farias e Patrícia Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Jássica Lima, Kaeline Mota, Júlio Alves, mafrense e Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo Babadopolus e Paula Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jelma e Irineu Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Alves, Mara Dozan e Mafrense Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Zabrisky e Diarley Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Costa e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Becco e Nayara Gusmão Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Feitosa, Clacia Nogueira, Mara Dozan, Mariana, Marina e Keyla Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Agrela Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo e Vívian Barbosa, José e Jacqueline Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Feitosa e Mara Dozan Foto: LC Moreira

Legenda: Marilza e Mimosa Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Feitosa e Ícaro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Nayana Agrela Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Bastos, Mariana Feitosa e Adélia Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Potrick, Teresa e Marina Feitosa e Ícaro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Potrich e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Potrich e Ícaro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Mafrense e Júlio Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Fernando Lopes e End Formiga Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Dozan e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Liderança Empresarial Feminina – Emília Buarque (Presidente do LIDE Ceará) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Odontologia Estética do Ceará – Jório da Escóssia Jr. (Implantodontista) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Empresário Ivens Dias Branco (Grupo M. Dias Branco) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Liderança Associativista – Carlito Lira – Presidente da Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Personalidade da Comunicação Empresarial – Mauro Costa (Diretor da AD2M Comunicação) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Isadora com a Personalidade do Meio Jurídico - Leonardo Araújo (CEO do Leonardo Araújo Advogados Associados) e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Construtora e Empreendimento Destaque do Ano – Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa (Construtora Colmeia – Prédio One) Foto: LC Moreira

Legenda: Carlito Lira e Lavanery Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Dias Branco ( Homenagem In Memoriam - Empresário Ivens Dias Branco (Grupo M. Dias Branco) com Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Benevides, Mariana Feitosa e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Benevides, Mariana Feitosa e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira