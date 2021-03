Rodolffo chora no BBB 21 e pede desculpa a Fiuk: 'Fiz uma brincadeira idiota'

O cantor Rodolffo conversou com Fiuk após o desentendimento que tiveram no BBB 21. Na área externa da casa, os brothers avaliaram a "brincadeira" que o sertanejo fez com o ator sobre o vestido que ele usou na última festa e acabou sendo o motivo de indicação do líder Gilberto ao paredão. Os dois terminaram o diálogo com um abraço.

Na madrugada desta terça-feira (23), o sertanejo disse ter dificuldade com o assunto por conta da criação familiar. Ele ainda declarou que vem aprendendo nos últimos anos com a profissão e a ex-mulher, Rafa Kalimann. "Sou muito falho, sou muito errado perante a grande maioria das pessoas que estão aqui em relação a pensamentos, com relação à vida de modo geral. Eu sou muito chucro", falou derramando lágrimas.



Legenda: Fiuk e Rodolffo terminaram conversa com um abraço Foto: Reprodução/TV Globo

Fiuk questionou a forma como o cantor tratou ele por conta de que os dois já fizeram provas juntos entre outras atividades na casa. "Foi muito difícil para mim, depois de todo esse tempo, não saber exatamente o que você pensa de mim. Eu sempre fui julgado pela minha roupa, eu sempre fui julgado por ser quem eu sou. Sempre. E aí ser julgado pelo meu parceiro aqui? Que cantou comigo, que fez prova comigo", desabafou o filho de Fábio Jr., em lágrimas.



"Eu fiz uma brincadeira idiota e assumo. Foi muito idiota, entendeu?", respondeu o goiano, que continuou: "Só que no momento em que eu me apresentei... Eu pedi para a galera e novamente eu reforço", disse ele, relembrando que no início do jogo pediu para que as pessoas tivessem paciência para lhe explicar seus erros.

Rodolffo comentou que aprendeu que o melhor a se fazer é "entrar na brincadeira". "Minha roupa não é piada pra mim. Eu não sou comediante", rebateu Fiuk. O sertanejo, então, se desculpou. "Tô aqui novamente pedindo desculpa. Fui errado, nunca mais brinco com isso e bola pra frente com relação a isso". Os dois terminaram a conversa com um abraço e agradeceram pela conversa.