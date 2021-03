BBB 21: brothers trocam adjetivos no Jogo da Discórdia, e Pocah ganha carro zero quilômetro

A tradicional "reunião de condomínio" do Big Brother Brasil (BBB) 21 aconteceu ao vivo, nesta segunda-feira (22), como já é de costume. Desta vez, no entanto, o jogo da discórdia valia um carro de uma marca patrocinadora do reality show, e Pocah ganhou o automóvel zero quilômetro.

Os brothers e as sisters foram convocados ao gramado da casa e deveriam subir em uma das bancadas que tinham atributos da marca.

Legenda: Brother tinham que puxar algum adjetivo e escolher um colega, e trocar os participantes de bancada Foto: Reprodução/TV Globo

Dinâmica

Logo após, quando chamados, tinham que puxar algum adjetivo e escolher um colega, e trocar os participantes de bancada.

Na sequência, os dois que terminassem a última rodada em cima de um dos dois atributos escolhidos previamente pela produção (Cenectividade e Design Robusto) disputariam o automóvel.

Viih Tube e Pocah foram as finalistas, e tinham que escolher uma chave, entre as quatro que estavam disponíveis, para ligar o veículo. Na segunda tentativa, a MC conseguiu, e comemorou o prêmio.

Quais adjetivos os participantes receberam?