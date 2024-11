Emmy Internacional 2024 ocorre nesta segunda (25); veja em quais categorias o Brasil concorre

Os vencedores da 52ª edição do Emmy Internacional serão conhecidos nesta segunda (25). A premiação, realizada anualmente pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, acontece em uma cerimônia de gala em Nova York. O Brasil está representado em cinco categorias.

Júlio Andrade concorre na categoria "Melhor Ator" por seu papel na minissérie "Betinho: No Fio da Navalha", produzida pelo Globoplay. A história resgata a trajetória do sociólogo e ativista Herbert de Souza (1935-1997).

O brasileiro disputa a estatueta contra Timothy Spall, pela minissérie britânica "The sixth commandment", Haluk Bilginer, pela segunda temporada da série turca "Persona", e Laurent Lafitte, pela minissérie francesa "As mil vidas de Bernard Tapie".

Também do Globoplay, "Transo" concorre na categoria de "Melhor Documentário". Dirigido por Lucca Messer, a produção retrata a vida sexual de pessoas com deficiência, e concorre com "A bilionária, o mordomo e o namorado" (França), "The Exiles" (Cingapura) e "Otto Baxter: Not A f**king horror story" (Reino Unido).

Já "Anderson Spider Silva", produção do Prime Video, concorre na categoria "Melhor Minissérie". O Brasil ainda tem chances de vitória na categoria de "Melhor Animação" com "Acorda, Carlo!", da Netflix; e "Melhor Live-Action para Crianças", com Escola De Quebrada, da Paramount+.

Veja a lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2024:

Programa de Artes

Pianoforte (Polônia)

Robbie Williams (Reino Unido)

Virgilio (Argentina)

Who I Am Life (Japão)

Melhor Ator

Julio Andrade por Betinho: No Fio da Navalha (Brasil)

Haluk Bilginer por Sahsiyet (Turquia)

Laurent Lafitte por Tapie (França)

Timothy Spall por The Sixth Commandment (Reino Unido)

Melhor Atriz

Adriana Barraza por O Último Vagão (México)

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying por Fome (Tailândia)

Sara Giraudeau por Tout va bien (França)

Jessica Hynes por There She Goes (Reino Unido)

Melhor Comédia

Uma Dose Diária de Sol (Coréia do Sul)

Deadloch (Austrália)

Divisão Palermo (Argentina)

HPI - Terceira Temporada [HIP] (França)

Documentário

A Bilionária, o Mordomo e o Namorado (França)

Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Reino Unido)

The Exiles (Singapura)

Transo (Brasil)

Série Dramática

Les Gouttes de Dieu (França)

The Newsreader (Austrália)

O Gerente da Noite (Índia)

Iosi, o Espião Arrependido (Argentina)

Programa de Entretenimento sem Roteiro

Die Brug (África do Sul)

Me Caigo De Risa (México)

Restaurant Misverstand (Bélgica)

The Summit (Austrália)

Série de Curta Duração

Kweens of the Queer Underground (Austrália)

La Vida de Nosotras (Chile)

Punt de no Retorn (Espanha)

Kenshiro ni Yoroshiku (Japão)

Documentário Esportivo

Brawn: Uma História Incrível da F1 (Reino Unido)

Tan Cercas de la Nubes (México)

Tour de France: No Coração do Pelotão (França)

WHO I AM Paralympic (Japão)

Novela

La Promesa (Espanha)

Rigo (Colômbia)

Safir (Turquia)

Salón de té La Moderna (Espanha)

Minissérie ou Filme para TV

Anderson Spider Silva (Brasil)

Deaf Voice: A Sign-Language Interpreter in Court (Japão)

Depois da Cabana (Alemanha)

The Sixth Commandment (Reino Unido)

Animação para Crianças

Acorda, Carlo! (Brasil)

Mystery Lane (França)

Tubacão (Singapura)

Tabby McTat (Reino Unido)

Programa para Crianças

De Mensenbieb (Holanda)

La Vida Secreta de tu Mente (México)

My Life: Eva’s Having a Ball (Reino Unido)

The Takalani Sesame Big Feelings Special (África do Sul)

Live-Action para Crianças