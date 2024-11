Pré-venda de ingressos para shows do Stray Kids no Brasil começa nesta segunda (25); veja preços

A pré-venda de ingressos para os shows do Stray Kids no Brasil começa nesta segunda-feira (25) e segue até esta terça-feira (26). O grupo de K-pop sul-coreano desembarca em solo brasileiro em abril de 2025 para realizar apresentações nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

As performances dos oito astros da boyband faz parte da turnê <DominATE> e acontecem em 1º de abril no Estádio Nilton Santos, na cidade fluminense; e dia 5 do mesmo mês eles sobem no palco do estádio Morumbi, no município paulista.

Essa etapa das vendas é voltada exclusivamente para clientes do banco Santander (confira as regras abaixo). Os interessados podem adquirir as entradas a partir das 10h, em ambos os dias, pelo site da plataforma Ticketmaster ou nas bilheterias presenciais — onde os horários de abertura variam dependendo do local. A venda geral inicia na quarta-feira (27).

Quem pode comprar na pré-venda

Nesta segunda-feira, apenas consumidores com cartões de crédito Santander Select podem realizar a compra das entradas. São eles:

Santander Unique Infinite;

Santander Unlimited Infinite;

Decolar Santander Infinite;

GOL Smiles Santander Infinite;

American Express Gold Card Santander;

American Express Platinum Card Santander;

American Express Centurion Card Santander;

Santander Unique Black;

Santander Unlimited Black;

Santander / AAdvantage Black.

Já na terça-feira, os demais clientes do banco podem participar da pré-venda.

Confira os preços dos ingressos

Rio de Janeiro — 1º de abril de 2025

Pista Premium: inteira R$ 920; meia R$ 460

Pista: R$ 590; meia R$ 295

Cadeira Sul: R$ 590; meia R$ 295

Cadeira inferior leste: inteira R$ 750; meia R$ 375

Cadeira inferior oeste inteira R$ 750; meia R$ 375

Cadeira superior leste: inteira R$ 440; meia R$ 220

Cadeira superior oeste A e B: inteira R$ 440; meia R$ 220

Soundcheck VIP Package*: inteira R$ 2.839,10; meia R$ 2.333,10

São Paulo — 5 de abril de 2025

Pista Premium: inteira R$ 920; meia R$ 460

Pista: inteira R$ 590; meia R$ 295

Cadeira inferior: inteira R$ 720; meia R$ 360

Cadeira superior: inteira R$ 750; meia R$ 375

Arquibancada: inteira R$ 460; meia R$ 230

Soundcheck VIP Package*: inteira R$ 3.097,20; meia R$ 2.545,20

*O pacote VIP dá direito a:

01 (um) ingressos pista premium Acesso ao soundcheck pré-show do Stray Kids Item exclusivo de presente VIP Laminado e cordão VIP Oportunidade de compra de merchandise antes do show Entrada antecipada no local Check-in designado e equipe de evento VIP no local

Bilheteria presencial

Rio de Janeiro

Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão)* - Bilheteria Oeste: Rua José dos Reis, s/n, Engenho de Dentro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20756-116. Atendimento a partir das 11h.

*O acesso à fila será encerrado às 17h. Quem estiver na fila após esse horário será atendido conforme a disponibilidade de ingressos.

São Paulo

Shopping Ibirapuera* - Bilheteria Ticketmaster – Piso Jurupis (subsolo); Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis - São Paulo - SP, CEP: 04029-902 – Entrada pela Avenida Moaci, lateral do shopping. Atendimento a partir das 11h.

*O acesso à fila será encerrado às 17h. Quem estiver na fila após esse horário será atendido conforme a disponibilidade de ingressos.