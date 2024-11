Gustavo Mioto e Ana Castela revelam detalhes da rotina e de como começaram a namorar

Os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela, que também são um casal, receberam uma homenagem no quadro "Tamanho Família" do Domingão Com Huck desse domingo (24), na TV Globo. Entre músicas, os dois ouviram depoimentos, por vídeo ou presenciais, de parentes no palco da atração e se emocionaram.

Os convidados falaram sobre seu relacionamento quando questionados por Luciano Huck: "Prefiro vocês sentados juntinhos, assim. Achei mais fofo do que um em cada sofá, separados pela distância. Vocês têm tempo de namorar? Vocês se encontram quantas vezes?"

"Praticamente toda semana. Até pelas agendas, é ok, até mais. [Ana trabalha de quinta a domingo], eu faço sexta, sábado, sou mais velho, já não aguento tanto. Às vezes faço show perto", comentou o músico. O casal ainda destacou que Gustavo Mioto mora sozinho, enquanto Ana Castela mora com os pais.

Na ocasião, a cantora detalhou que foi ela quem tomou a iniciativa no começo do relacionamento. Fã do artista, ela decidiu pedir ajuda ao atual sogro, o empresário Marcos Mioto, quando ele começou a trabalhar com ela.

"Mandei um vídeo pro Gustavo cantando 'Contramão': 'Ô, Gustavo Mioto, conta qual é seu perfume que eu vou comprar hoje'. Aí ele mandou um vídeo pra mim: 'Ô, Ana Castela...'. Sabe, querendo mostrar que é machão? Eu amei", relembrou ela.

Em seguida, Ana relembrou que a paquera entre os dois continuou durante uma participação no TVZ, programa do canal Multishow. Na época, em uma brincadeira, ela devia dar uma cantada. "Ele estava fazendo um programa e eu fui convidada. Falaram assim: 'Ana, pega uma catada e dá uma cantada nele'. Era só uma, só que eu gostei. Continuei", contou. "Faz dois anos que tá fazendo essas cantadas...", brincou Mioto.

Mioto se emociona com pai

Entre os depoimentos da noite, um deles foi feito pelo pai do cantor, Marcos, que apareceu em um cenário indicando um ônibus: "Oi, filho. Isso aqui é um símbolo daquele dezembro de 2011 que eu fui te encontrar na rodoviária em Votuporanga, onde eu tinha certeza de que você ia desistir e eu estava torcendo pra isso."

"Você entrou no meu carro todo sujo, a gente cheio de ideias. ‘E aí, meu filho?’. ‘Não, pai. Tenho certeza de que é isso que eu quero pra minha vida’. E naquele dia eu te abracei não só como pai, como seu empresário. A gente está junto até hoje e vamos até onde der", continuou. Gustavo chorou durante a homenagem.