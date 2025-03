Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 12ª disputa do reality

Maike ganhou novamente a liderança do Big Brother Brasil 25 e se manteve no posto por mais uma semana. Os participantes do programa disputaram, neste domingo (30), a 12ª Prova do Líder da edição.

A Prova do Líder deste domingo consistiu em um desafio que exigiu dos participantes agilidade e trabalho em equipe, como narrou o vídeo de apresentação exibido no programa.

A liderança garantiu ao vencedor o direito de indicar um oponente para o Paredão formado ainda neste domingo, devido ao “Modo Turbo”.

Por conta do novo ritmo do reality show, o dia foi marcado por uma eliminação — com a saída de Eva —, a Prova do Líder e uma formação de paredão.

Além do emparedado pelo líder, a berlinda foi composta por uma pessoa mais votada pela casa e por uma terceira, alvo do contragolpe da pessoa mais votada pelos participantes.

Além disso, quem ganhou o líder vai vetar um participante na próxima Prova do Líder, levou R$ 10 mil e o bônus de um ano do chocolate patrocinador do desafio deste domingo.

Na próxima terça-feira (1º), o público e todos os confinados da casa mais vigiada do Brasil irão conhecer a pessoa eliminada.

Veja como foi a Prova do Líder

Em um primeiro momento, os confinados, da sala da casa, tiveram que sortear os trios que iriam participar do desafio pela liderança, retirando fichas numa urna.

Antes do sorteio, os brothers Diego Hypólito e Vinícius foram vetados pelo líder Maike.

Três grupos foram definidos pela sorte: Delma, Vilma e Renata; João Pedro, Daniele Hypólito e Guilherme; e João Gabriel, Vitória Strada e Maike.

Cada um dos jogadores dos trios foi posicionado em uma parte da primeira fase da prova, patrocinada por uma marca de chocolates.

Nesta etapa, cada jogador seria responsável por uma tarefa. O primeiro iria pegar as peças, acionar um cronômetro e seguir um percurso para entregar os itens para o segundo jogador.

O segundo jogador ficou com a atribuição de prender as peças em um gancho e conduzir elas para outro lado da pista de prova movimentando um volante.

Um terceiro jogador ficou em outro ponto, esperando a chegada das peças para atravessar um túnel e montar uma barra de chocolate encaixando as peças em pinos conforme um modelo.

O trio com o melhor tempo, formado por João Gabriel, Vitória Strada e Maike, foi para uma segunda etapa.

Na etapa seguinte, os vitoriosos tiveram que selecionar uma caixa com bolinhas para achar um produto do patrocinador.

Havia dois recipientes premiados. Vitória foi a primeira a encontrar e Maike foi o segundo. Ambos foram para a fase final.

Na etapa final, Vitória e Maike foram colocados de frente para totens. Somente um deles estaria premiado. Ele levou a melhor.