Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de novembro

A partir de hoje, 25 de novembro, Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Sagitário, período que se estenderá até 15 de dezembro. Durante esse ciclo, é comum que questões relacionadas à comunicação, viagens e tecnologia enfrentem desafios. Sagitário, signo associado à expansão e às crenças, pode intensificar a necessidade de revisar planos de longo prazo e refletir sobre nossas convicções pessoais.



A fase de Lua Minguante reforça a importância de pausar e reavaliar o que foi construído ao longo de 2024. É um momento propício para ajustar metas e assegurar que estejam alinhadas com nossos valores e crenças. Evite assumir múltiplas responsabilidades simultaneamente e seja cauteloso com expectativas exageradas.



Este período também pode trazer à tona pendências que necessitam de resolução. Aproveite para refletir sobre seus objetivos e verificar se estão em consonância com o que você acredita. Após 15 de dezembro, com Mercúrio retomando seu movimento direto, será o momento de aplicar as lições aprendidas e as revisões realizadas, preparando-se para iniciar 2025 com clareza e propósito renovados.

Signo de Áries hoje

Sua impulsividade pode esbarrar em pequenos contratempos durante este período. É importante desacelerar, revisar metas e avaliar se suas ações estão alinhadas com os objetivos de longo prazo. Evite decisões precipitadas e pratique a paciência ao lidar com pessoas e situações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.