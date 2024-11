Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/11)

Hoje, o Sol em Sagitário interage com os nodos lunares, criando um ambiente propício para decisões significativas. Este alinhamento astrológico sugere que eventos importantes podem levá-lo a refletir profundamente sobre sua trajetória. É um momento em que o universo parece estar enviando sinais claros, incentivando você a definir com firmeza seus objetivos e a confiar em suas escolhas.



A energia sagitariana, conhecida por sua busca por propósito e expansão, reforça a necessidade de clareza sobre onde você deseja chegar. A interação com os nodos lunares destaca a importância de alinhar suas ações com seu caminho de vida. Portanto, aproveite este período para avaliar suas metas e tomar decisões que estejam em harmonia com seu verdadeiro propósito.

Áries

Reflita sobre o que realmente motiva suas ações. O Sol em Sagitário ilumina sua visão de futuro e pede que você tome uma decisão ousada, mas consciente. Confie em sua capacidade de superar desafios e mantenha o foco no que deseja conquistar.

Touro

Questões relacionadas a valores e estabilidade podem vir à tona. É hora de ponderar se seus esforços estão alinhados com seus desejos mais profundos. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto para buscar algo que faça mais sentido.

Gêmeos

O Sol em Sagitário ativa a área de relacionamentos e pede clareza nos vínculos. Um diálogo pode ser decisivo para esclarecer mal-entendidos ou definir rumos. Tenha coragem para se posicionar e expressar suas verdadeiras intenções.

Câncer

Sua rotina ou saúde pode exigir uma decisão importante. Avalie o que está funcionando e o que precisa ser ajustado para melhorar seu bem-estar. Seja firme em estabelecer limites saudáveis e priorizar sua qualidade de vida.

Leão

Momento para alinhar suas paixões com seus projetos pessoais. Algo pode despertar sua criatividade ou desejo de viver com mais autenticidade. Use essa energia para traçar um plano que esteja alinhado com quem você realmente é.

Virgem

Reflexões sobre o lar e a família podem ocupar sua mente. Decida com clareza o que você deseja manter e o que está pronto para transformar. Esteja aberto a mudanças que tragam mais harmonia e segurança emocional.

Libra

O Sol em Sagitário pede que você comunique suas ideias com firmeza. Uma conversa importante pode trazer clareza e abrir novos caminhos. Confie na sua habilidade de criar pontes e manter o equilíbrio, mesmo em momentos decisivos.

Escorpião

Questões financeiras ou relacionadas ao seu valor pessoal podem surgir. É hora de decidir o que merece sua energia e quais investimentos valem a pena. Foque no que fortalece sua autoestima e traz crescimento real.

Sagitário

O Sol em seu signo pede que você assuma o protagonismo da sua vida. Reflita sobre onde está e onde deseja chegar, tomando decisões que te levem mais perto de seus sonhos. Confie em sua intuição e abrace as oportunidades com coragem.

Capricórnio

A energia do dia pede introspecção e conexão com sua intuição. Reavalie metas que já não fazem mais sentido e abra espaço para novas possibilidades. A decisão de soltar o que não te serve mais pode ser libertadora.

Aquário

Os próximos passos em seus projetos podem depender de decisões importantes relacionadas a pessoas ou grupos. Escolha quem está alinhado com seus valores e visão de futuro. Esteja atento às oportunidades de colaboração que surgirem.

Peixes

O momento pede atenção à sua vida profissional e objetivos de longo prazo. Reflita sobre onde está e quais ajustes são necessários para alcançar o sucesso que deseja. Confie no seu talento e siga em direção ao que ressoa com sua alma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.