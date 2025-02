Casal realiza cerimônia de casamento com tema Disney e planeja dar volta ao mundo para conhecer os 6 castelos da marca

Sim, Paralamas do Sucesso, vocês estão certos: a vida não é filme e a gente não entendeu. Algumas histórias do mundo real, porém, convocam outro olhar para as relações. Talvez exista no universo alguém que, de fato, viva um conto de fadas no qual princesas, dragões e castelos convivam lado a lado com união, companheirismo e aquele prazer de estar a dois.

Brunna e Heydher são assim: um casal Disney. De modo literal. Prova disso é que em 26 de novembro de 2022, Fortaleza virou sucursal da empresa de Mickey Mouse quando os dois subiram ao altar em cerimônia totalmente temática, inteiramente Disney. Rosas de A Bela e a Fera, topo do bolo de Mickey e Minnie e até trilha sonora específica. Nada escapou.

“Ainda hoje brinco que perturbei muito a banda, e eles disseram que foi o maior desafio da vida, fazer um cortejo com as músicas da forma como a gente queria”, brinca Brunna, estipulando os segundos de duração de cada melodia. Até documento on-line compartilhado foi preciso para que tudo saísse nos conformes. O resultado foi beleza e emoção.

Não parou por aí. O buquê era todo feito de orelhinhas da Disney – uma graça – e a decoração inteira, de docinhos a guardanapos, exalou aquela magia que a gente bem conhece dos filmes que todos amam. Um sonho, claramente. E muito alinhado a como marido e mulher se conheceram, se identificaram e puderam construir algo maior que eles mesmos.

Legenda: Todos os detalhes do casamento de Brunna e Heydher remeteram à Disney Foto: Arquivo pessoal

No começo, Heydher era melhor amigo do melhor amigo de Brunna. Apesar da proximidade da pessoa em comum, eles não estudavam no mesmo colégio – algo que dificultava o encontro. Até que no aniversário de 16 anos da Bruna, uma amiga dela que namorava um amigo de Heydher convidou o próprio Heydher para ir também. Não deu outra.

Na festa, Brunna conta, um rapaz a amolava, e Heydher prontamente ficou perto, dizendo que iria protegê-la. “E ele me protegeu mesmo. E me protege até hoje”, gargalha, comemorando. Dali, passaram a conversar e ver que tinham muita coisa em comum, sobretudo o amor pela Disney. Resultado: no primeiro date, foram assistir a “Frozen” no cinema juntos.

Legenda: Do bolo de casamento à entrega das alianças, passando pela cartela de drinks, casamento exalou magia Foto: Arquivo pessoal

Ali, sentiram, os planetas se alinharam e tudo fluiu. Heydher apresentou à Brunna a parte da Disney que ela nem imaginava conhecer – de Star Wars a Vingadores, este um projeto da Marvel adquirido pela The Walt Disney Company. Brunna não apenas reforçou a Heydher o quanto as princesas importam, mas também mostrou pérolas como High School Musical.

Hoje ele sabe cantar todas as músicas do filme, e ela faz pose nas fotos em tributo à mais célebre jornada nas estrelas. Decerto riem nessas ocasiões, assim como o riso é solto desde que aconteceu o pedido de namoro, regado a flores e camisa do Ceará Esporte Clube – outra paixão de ambos – e quando viajaram juntos pela primeira vez à Disney.

Legenda: Brunna e Heydher em um das locações do parque da Disney em Orlando Foto: Arquivo pessoal

Perderam as contas de quantas vezes já foram, até porque agora o plano é mais ousado. Além do sonho de ter filhos, desejam conhecer o quanto antes os seis castelos da Disney espalhados pelo mundo: em Orlando, Los Angeles, Paris, Xangai, Tóquio e Hong Kong. Brunna aceita ir em um de cada vez; Heydher quer visitar todos numa viagem só.

“Disse a ele que achava que não era possível, mas ele disse que é. E como é muito organizado, a ponto de colocar tudo em planilhas, me mostrou que, de fato, dá certo. Então estamos com esse plano, estudando, vendo orçamento, tudo pra ver se conseguimos realizar esse sonho”, torce enquanto olha para a própria casa e contempla a Disney montada ali.

Legenda: Parte da coleção do casal decora cada cômodo do lar onde moram Foto: Arquivo pessoal

São itens e itens de uma coleção que começa na sala, se espalha pela cozinha e invade o quarto. Tem copo, lenço, ímã, adesivo, chaveiro, bottons e tudo o que você imaginar. Quando questionada em por que manter essa paixão tão acesa por tal magia, Brunna diz que é como se conecta à zona mais confortável do mundo, a mais quentinha. Aquela que faz valer a pena.

Lembra infância, manhã de sábado em frente à TV e euforia de cinema. Também aguça a imaginação. Num universo paralelo, por exemplo, Brunna seria Anna, personagem de “Frozen”. Um tanto desajeitada, é verdade, mas muito encantadora. Heydher, por sua vez, seria Hércules, personagem favorito dele: determinado, disposto e amigo. Casal improvável?

Legenda: Do pedido de namoro ao sonho de conhecer todas as Disneys do mundo Foto: Arquivo pessoal

A rotina diz que não. Entre vestidos deslumbrantes, palácios gloriosos e todo o fascínio com os quais convivemos desde criança por meio da telona, há muito carinho. Companheirismo vivo, diálogo favorável. O amor, para Brunna, é exatamente o que viu quando pequena, nos filmes, com um detalhe a mais: ele pode ser muito real.

“Às vezes as pessoas falam que não acreditam no amor. Já eu, uma parte dos meus votos no casamento foi dizer que estava vivendo o meu próprio conto de fadas. Não tinha como eu querer algo melhor que isso, viver o que sempre quis. Todos os dias”.

A vida, no fim das contas, pode ser filme. E, quando isso acontecer, você vai entender.



Esta é a história de amor da advogada Brunna Montenegro e do administrador Heydher Márcio pela própria relação e pela Disney. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor.