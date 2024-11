Saiba quem foi Lilian Vasconcellos, ex-esposa de Ayrton Senna, e como terminou o casamento do piloto

Aguardada pelos fãs e pela crítica, a série que conta a história do piloto Ayrton Senna estreia na próxima sexta-feira (29) na Netflix. Além dos feitos inquestionáveis do atleta na Fórmula 1, a trama aborda a vida pessoal e os romances vividos por ele, incluindo o primeiro casamento com Lilian Vasconcellos. Na obra, ela é interpretada por Alice Wegmann.

Senna e Lilian se conheceram ainda na infância, no Tremembé, na zona norte de São Paulo. À época, ele ainda era um jovem promissor e tinha o sonho de chegar à F1.

O atleta pediu a mão de Lilian em casamento meses após o início do relacionamento. Eles, então, se casaram em fevereiro de 1981, mas a união não durou muito tempo. Assim que assinaram os papéis do casório, o piloto já revelou a intenção de ir morar na Europa para se dedicar à profissão.

Vasconcellos chegou a se mudar com o piloto para Norwich, na Inglaterra. No entanto, a distância da família e outras dificuldades resultaram no fim do relacionamento. Na época, Senna revelou à imprensa que o casamento não deu certo porque os dois eram "muito jovens". O divórcio aconteceu em 1983.

Relação traumática

Para Lilian, a separação foi "traumática". Segundo ela, uma conversa com o piloto foi crucial para o término.

"Ele olhou para mim, para a janela e falou: 'Lilian, eu não vou aguentar. Eu não quero isso para mim, preciso correr'. Aí, outro choro, outra decepção, porque ali eu pensei que não iria brincar de casinha", disse ela, em entrevista ao g1, em 2010.

Na série, é abordado o descontentamento de Vasconcellos com a mudança para o exterior e a dedicação exclusiva do piloto à vida profissional.

"Chega um momento em que ela não quer mais viver essa vida no frio, comendo aquela comida, estando com aquelas pessoas. Não é a casa dela, e isso faz eles optarem pela separação de forma conjunta" comentou Alice Wegmann, que interpreta Lilian na trama.

Além do relacionamento com Lilian Vasconcelos, a série mostra os namoros de Senna com Xuxa e Adriane Galisteu.