Atriz comenta emoção de viver Adriane Galisteu na série 'Senna', da Netflix

A atriz Julia Foti, 30 anos, selecionada para interpretar Adriane Galisteu na minissérie “Senna” da Netflix, compartilhou a emoção em fazer parte do projeto. Em um vídeo, publicado em seu story no Instagram, na última terça-feira (30), ela revelou que estava ansiosa para divulgar sua participação na trama e expressou admiração pela ex-namorada do piloto.

"Finalmente estou autorizada a falar sobre Adriane Galisteu. Sim, farei a Adriane Galisteu. Infelizmente, ela não apareceu no teaser, mas estarei na série representando essa mulher que admiro pra caramba", começou Julia.

A atriz explicou que, devido a questões contratuais, não pôde revelar detalhes sobre o papel antes da divulgação oficial da série, que ocorreu no mesmo dia. E destacou: "Se eu não a conheci ainda [Adriane Galisteu], não foi por falta de vontade".

Com entusiasmo, a atriz expressou, ainda, a expectativa em ver o resultado final de seu trabalho na tela. “Desde o primeiro dia de teste, eu sabia que iria conseguir porque estava muito feliz e muito empolgada em poder representar essa mulher que eu acho do c*", disparou a atriz.

Julia enfatizou a importância de retratar Adriane Galisteu, cujo relacionamento com Ayrton Senna marcou uma parte significativa da história do piloto. "Gosto dessa mulher, do que ela construiu. Ela está muito bem representada", garantiu.

A série estreia ainda neste ano e terá seis capítulos. Gabriel Leone interpretará o piloto brasileiro. Participam também do elenco Pâmela Tomé (interpretando Xuxa), Matt Mella (no papel de Alain Prost) e Gabriel Louchard (como Galvão Bueno). Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Hugo Bonemer e Marco Ricca completam o time de estrelas da produção.