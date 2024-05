'O Auto da Compadecida 2' lança primeiro teaser; veja vídeo

Após duas décadas do lançamento do primeiro filme, "O Autor da Compadecida 2" ganhou o primeiro teaser, nesta quinta-feira (2). Nas imagens divulgadas pela H2O Films, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) aparecem em uma nova aventura que promete alegrar as telas do cinema nacional.

Assista:

O filme tem direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda. No elenco, além de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, estão atores como Virginia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (cangaceiro Joaquim Brejeiro).

Também participam Humberto Martins (Coronel Ernani), Fabiula Nascimento (Clarabela), Luis Miranda (Antônio do Amor), Juliano Cazarré (Omar) e Luellem de Castro (Iracema). A atriz Taís Araújo dará vida a uma nova versão da Compadecida, interpretada no primeiro filme por Fernanda Montenegro.