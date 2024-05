Cecilia Madonna, filha de Fernanda Young, pede VIP para show no RJ e celebra conquista: 'Especial'

Bastou um registro civil e um sonho para Cecília Madonna, filha da apresentadora Fernanda Young, conseguir um espacinho na área VIP de um dos maiores shows da carreira da super diva pop Madonna, que ocorrerá neste sábado (4), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Cecilia fez um pedido especial ao patrocinador da festa: "Oi, oi, Itaú, Hoje seria um ótimo dia para vocês me ajudarem", escreveu ela, mostrando seu passaporte.

Veja também Zoeira Madonna compartilha memes brasileiros nas redes sociais Zoeira Qual o cachê de Madonna por show no Brasil? Veja a quantia que a cantora vai ganhar

A paixão de Fernanda por Madonna era tão grande que ela batizou a filha com o mesmo nome da diva pop. Como uma homenagem à apresentadora, o banco viu a publicação de Cecilia e, nessa quarta-feira (1º), dia que seria o aniversário de Young, respondeu: "Numa data como essa, a gente tinha que chamar Madonna pra assistir Madonna. Cecília, vai ser especial demais ter você com a gente no Espaço Itaú. Can we get together?".

Cecilia logo comemorou a conquista e compartilhou seu amor pela mãe, que faleceu em 2019, vítima de uma complicação respiratória.