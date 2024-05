Qual o cachê de Madonna por show no Brasil? Veja a quantia que a cantora vai ganhar

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve reunir um público estimado em mais 1,5 milhão de pessoas no próximo sábado (4), quando Madonna encerrará a 'The Celebration tour', que comemora os 40 anos de sua carreira.

Pelo show, que será gratuito, a rainha do pop receberá de cachê US$ 3,3 milhões, o equivalente a R$ 17,075 milhões, segundo divulgado pelo jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Ainda segundo o jornalista, o governo do Estado do Rio investiu cerca de R$ 10 milhões para realização do show de Madonna. Segundo a Bonus Track, a produtora do show, a previsão é de um gasto de R$ 59.908.437,50 para que a apresentação aconteça de forma plena, incluindo o cachê da cantora.

A planilha com todos os gastos, segundo o colunista, foi enviada pela produtora, por e-mail, à direção da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), responsável por financiar o patrocínio.

Veja também Zoeira Falsos ingressos para show de Madonna em Copacabana são anunciados por até R$ 2 mil Zoeira Quem são os filhos de Madonna? Veja como eles podem aparecer no show de Copacabana Zoeira Avião que trouxe Madonna ao Brasil custa R$ 225 milhões

Economia

Um estudo produzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro projeta uma movimentação de R$ 293,2 milhões na economia da capital fluminense em consequência do show gratuito de Madonna em Copacabana.

Os números são referentes aos gastos do público com passagens aéreas, transporte, hospedagem e alimentação.

A previsão das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Econômico e de Turismo, responsáveis pelo levantamento, é de que a arrecadação extra do Imposto Sobre Serviço (ISS) pague, ainda em maio, os R$ 10 milhões que a administração municipal vai desembolsar com o evento — o governo estadual pagará outros R$ 10 milhões, sem contar os repasses dos patrocinadores oficiais.

A pesquisa estimou um aumento da arrecadação de ISS de 20%, em comparação com maio de 2023, devido a atividades relacionadas ao show, como turismo, eventos, transporte municipal, setor aeroportuário e rodoviário, entre outras áreas.

"O show gratuito da Madonna em Copacabana tem um impacto gigantesco para nossa cidade. Com certeza este será um dos maiores eventos de visibilidade internacional do Rio, movimentando nossa economia, atraindo turistas do Brasil, América Latina e do mundo todo", destacou Daniela Maia, secretária de turismo da cidade do Rio de Janeiro, ao jornal O Globo.