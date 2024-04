Quem são os filhos de Madonna? Veja como eles podem aparecer no show de Copacabana

Em solo carioca, a cantora Madonna veio ao Brasil acompanhado da família para concluir uma das maiores turnês da carreira. A "Celebration Tour" será encerrada com um show gratuito na praia de Copacabana, no sábado (4). Os filhos da americana irão participar da apresentação da mãe.

Na semana passada, antes do 80º show da turnê, no México, o último antes de sua vinda ao Rio, Madonna agradeceu a participação de quatro dos herdeiros no show.

"Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me ajudaram nessa jornada, cada um deles trazendo seu talento único para o palco", explanou Madonna sobre os herdeiros.

Participam dos filhos em show

Dos seis herdeiros da cantora, quatro participam do show — os filhos que foram adotados no Malawi pela americana.

David Banda, 18, primeiro dos filhos adotados, quando a cantora era casada com o cineasta Guy Ritchie, deve entrar no show durante o hit "Like a prayer" — representando o cantor Prince, que tocou guitarra na faixa original e em “Act of contriction”.

Já Mercy James, 18, adotada em 2009, toca piano de cauda enquanto a mãe canta "Bad girl".

Stella e Estere Ciccone, 11 anos, adotadas em 2017, participam do show na canção "Vogue". Madonna celebra a cultura ballroom e recria no palco um ball, misto de baile, desfile e concurso surgido na cena LGBTQIAP+ nova-iorquina na década de 1970.

Estere aparece como DJ de um ball, enquanto Madonna e um convidado dão notas a quem se apresenta na passarela. O número é encerrado com Stella dançando na pista.

Lourdes Maria, 27, primogênita da cantora, não participa da "Celebration Tour". Ela é fruto do relacionamento de Madonna com o personal trainer e ator Carlos Leon.

A herdeira mais velha da americana investe em carreira solo como cantora e dançarina, sob o nome artístico de Lourdes Leon.

Filho de Madonna com o cineasta Guy Ritchie, Rocco também ficou de fora da "Celebration Tour", mas já subiu aos palcos brasileiros com a mãe. Ele foi bailarino da mãe na turnê "Sticky and Sweet", de 2008. Hoje, o jovem trabalha como artista plástico.