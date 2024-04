Maria Solange, que viralizou ao dançar música de Madonna, grava campanha comercial para o show

Conhecida por dançar o hit "Holiday" de Madonna, Maria Solange vai participar de uma campanha comercial do banco que patrocina o show da cantora no Brasil. A novidade foi divulgada por um fã clube da artista.

“Eu estou aqui no Estúdio Itaú, onde estou fazendo uma gravação com essa equipe maravilhosa. Conto com vocês também no showzaço da Madonna”, comentou ela, no vídeo publicado nas redes sociais.

Madonna chegou a compartilhar o vídeo de Maria Solange dançando um de seus sucessos. "Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás da outra? O apocalipse parece estar perto? Eu acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a artista na época.

Conforme o jornal Extra, a história do vídeo é que ela foi a um bar de conhecidos, pediu para que tocassem uma música da cantora e disse que dançaria para seu filho, que tinha sido executado em Manaus.

MUDANÇA DE VIDA

Ainda de acordo com o Extra, após ganhar repercussão nas redes sociais, Maria Solange, de 54 anos, viu sua vida mudar. Um projeto social ofereceu apoio a ela, que passou oito meses em tratamento contra a dependência química no interior de São Paulo

Maria Solange também recebeu tratamento odontológico e reencontrou sua família. Ela está terminando o ensino médio, mora na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e ficou conhecida como "Marina Silva de Manaus".

SHOW NO BRASIL

Madonna tem um show marcado para 4 de maio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de 12 anos sem visitar o País, ela retorna para essa única apresentação. O grande evento faz parte da “The Celebration Tour”, uma turnê especial para comemorar os 40 anos de carreira da rainha.