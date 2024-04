Banda Bring Me The Horizon anuncia show único no Brasil; veja como comprar

A banda britânica de rock Bring Me The Horizon anunciou nesta quinta-feira (25) que fará um show no Brasil em novembro. A informação foi divulgada através das redes sociais.

A apresentação acontecerá no dia 30 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. "Nossa Senhora... Meu Deus... Socorro... Morri!!!! Brasil, se preparem para o melhor show de suas vidas", escreveu o perfil da banda no Instagram.

O show faz parte do projeto "Post Human" e contará com a participação de outros grupos musicais, como Motionless In White, Spirit Box e The Plot In You.

Veja também Zoeira Richard Gadd, criador de 'Bebê Rena', pede que fãs parem de procurar real stalker retratado na série Zoeira Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos em foto após boatos de namoro

A venda de ingressos terá início no dia 30 de abril, a partir das 12h, no site da Eventim.