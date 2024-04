Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos em foto após boatos de namoro

Bruna Marquezine e João Guilherme apareceram juntos em uma foto após diversos rumores de que estariam vivendo um relacionamento. Na publicação, compartilhada nesta quinta-feira (25), os atores são vistos abraçados. A atriz está sentada no colo do João, enquanto eles estão rodeados por amigos como a apresentadora e atriz Maisa, a cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss.

Os boatos sobre o suposto namoro dos dois ganharam ainda mais força. Nas redes sociais, usuários fizeram comentários para fortalecer as teorias de que os atores estão tendo um affair.

"Vivi para ver a Bruna ser nora do Leonardo", disse uma internauta. "Ele parece ser bem carinhoso e fofinho. Certa tá ela", escreveu outra.

Veja também Zoeira João Guilherme diz estar apaixonado e fãs sugerem romance com Bruna Marquezine Zoeira Bruna Marquezine é vista com Bad Bunny em Los Angeles, diz portal

Rumores de namoro

Não é de hoje que os rumores de que Bruna Marquezine e João Guilherme estão namorando. No início do ano, os dois foram vistos em clima de romance em Fernando de Noronha e curtiram o carnaval nos mesmos camarotes.

O ator ainda admitiu, nesta semana, estar apaixonado por uma jovem "há um tempo". A declaração foi dada à revista Steal The Look, em que ele abriu o jogo sobre os seus sentimentos. Questionado sobre qual seria o último item que teria comprado, o filho do cantor sertanejo Leonardo revelou que foi uma peça de roupa para uma pessoa por quem ele está apaixonado.