João Guilherme diz estar apaixonado e fãs sugerem romance com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme, de 22 anos, admitiu estar apaixonado por uma jovem 'há um tempo'. A declaração foi dada à revista Steal The Look, em que ele abriu o jogo sobre os seus sentimentos. Questionado sobre qual seria o último item que teria comprado, o filho do cantor sertanejo Leonardo revelou que foi uma peça de roupa para uma pessoa por quem ele está apaixonado.

“Legal. A última coisa que eu comprei não foi pra mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha, então eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda. Poxa, e eu vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei. Agora compro presente pra outras pessoas, não só pra mim”, revelou João Guilherme.

Não é de hoje que os rumores de que Bruna Marquezine e João Guilherme estão namorando. No início do ano, os dois foram vistos em clima de romance em Fernando de Noronha e curtiram o carnaval nos mesmos camarotes.

A especulação aumentou entre os fãs quando perceberam que, no dia anterior à fala de João, Bruna publicou uma foto da atriz Anne Hathaway em uma campanha publicitária da Maison Margiela, marca citada pelo ator, nos Stories.