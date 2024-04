Richard Gadd, criador de 'Bebê Rena', pede que fãs parem de procurar real stalker retratado na série

Lançada há duas semanas, ‘Bebê Rena' está entre as séries mais vistas da Netflix. O sucesso da produção e o fato dela ser baseada em um caso real fez com que os fãs começassem a especular a identidade das personagens, principalmente acerca de quem é a verdadeira stalker Martha Scott (Jessica Gunning).

A história retrata o caso em que o ator e comediante escocês Richard Gadd foi vítima de uma perseguidora e predadora sexual por volta de seus 20 anos. Ele mesmo interpreta Donny Dunn na série, homem que vira obsessão de Martha.

Veja também Zoeira Conheça a história real de Bebê Rena, a nova série da Netflix Zoeira The Chosen: Saiba quando os novos episódios da 4ª temporada chegam ao cinema

Criador de ‘Bebê Rena', Gadd precisou de manifestar sobre o caso após a repercussão, de acordo com o The Times. No Instagram, ele pediu aos fãs da série que não especulassem sobre as personagens. O artista relatou que pessoas próximas estão sendo atingidas negativamente pelo caso.

“Pessoas que eu amo, trabalhei com e admiro, incluindo Sean Foley, estão sendo envolvidas injustamente pelas especulações. Por favor, não especulem sobre quem qualquer uma das pessoas pode ser na vida real”, afirmou Richard Gadd.

CASO REAL

A história retratada na série é inspirada na situação vivida pelo próprio Richard Gadd. O ator relata ter sido perseguido por uma mulher durante quatro anos seguidos, recebendo mensagens e até mesmo vendo a presença dela em alguns dos shows dele.

"No início, todos no pub achavam engraçado o fato de eu ter uma admiradora", comentou ele em entrevista ao The Times. O apelido que a mulher lhe deu foi o de 'Bebê Rena' e, além disso, ela ainda foi responsável por um assédio com 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas. "Ela começou a invadir meu espaço, me seguindo, aparecendo em meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de e-mails e mensagens de voz", completou o artista.

Veja o trailer:

Gadd explica que a mulher ainda tentou chamar a atenção dele com vários presentes, incluindo uma rena de pelúcia, fazendo referência ao apelido concedido a ele, pílulas para dormir, um chapéu de lã e roupas íntimas, como pijamas e uma cuecas boxer. Agora, com a série, ele argumenta que a intenção é repudiar comportamentos abusivos desse tipo, ressaltando que fãs obsessivos podem ser tornar "maníacos pouco a pouco".