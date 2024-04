Conheça a história real de Bebê Rena, a nova série da Netflix

A série 'Bebê Rena', lançada pela Netflix, já alcançou a 3ª posição entre as produções mais vistas da plataforma na última semana. A história, baseada em acontecimentos reais, retrata o caso em que o ator e comediante escocês Richard Gadd foi vítima de uma perseguidora e predadora sexual por volta de seus 20 anos.

Ele mesmo interpreta Donny Dunn na série, homem que vira obsessão de Martha. Os dois trabalham no mesmo bar, despertando nela um interesse sufocante, o que passa a atormentar o homem.

Veja o trailer:

O caso real foi vivido pelo próprio Richard Gadd. O ator relata ter sido perseguido por uma mulher durante quatro anos seguidos, recebendo mensagens e até mesmo vendo a presença dela em alguns dos shows dele.

"No início, todos no pub achavam engraçado o fato de eu ter uma admiradora", comentou ele em entrevista ao The Times. O apelido que a mulher lhe deu foi o de 'Bebê Rena' e, além disso, ela ainda foi responsável por um assédio com 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas.

"Ela começou a invadir meu espaço, me seguindo, aparecendo em meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de e-mails e mensagens de voz", completou o artista.

Gadd explica que a mulher ainda tentou chamar a atenção dele com vários presentes, incluindo uma rena de pelúcia, fazendo referência ao apelido concedido a ele, pílulas para dormir, um chapéu de lã e roupas íntimas, como pijamas e uma cuecas boxer.

Agora, com a série, ele argumenta que a intenção é repudiar comportamentos abusivos desse tipo, ressaltando que fãs obsessivos podem ser tornar "maníacos pouco a pouco".

"Perseguição é uma doença mental. Eu realmente queria mostrar as camadas da perseguição com uma qualidade humana que eu não tinha visto na televisão antes. É uma história de perseguição virada de cabeça para baixo", completou ele em entrevista à Netflix.