'Deadpool & Wolverine' ganha novo trailer com ação, humor e música de Madonna; veja

A Marvel divulgou, nesta segunda-feira (22), para a alegria dos fãs dos super-heróis, um novo trailer do longa "Deadpool & Wolverine", um dos mais esperados do ano. Com Ryan Reynolds e Hugh Jackman nos papéis principais, o vídeo é embalado pela canção "Like a Prayer", uma das mais famosas da cantora Madonna.

No trailer, os dois personagens aparecem juntos pela primeira vez, quando Deadpool (Reynolds) vai atrás de Wolverine (Jackman) para ajudá-lo a salvar o mundo em uma nova missão. Porém, o membro dos X-Men está extremamente deprimido e não quer contato com ninguém. O vídeo traz muitas cenas de ação, com o toque de humor característico do anti-herói Deadpool.

A prévia anterior do longa, lançada em fevereiro deste ano, foi a mais vista da história nas primeiras 24 horas de divulgação, o que demostra a expectativa do público em relação à produção. Reynolds não só interpreta o papel principal, como também colaborou na escrita do argumento, juntamente com Paul Wernick, Rhett Rees (autores dos dois filmes anteriores do ex-militar e mercenário) e Zeb Wells.

A trama

"Deadpool & Wolverine" marcará o retorno de Hugh Jackman na pele do mutante Wolverine cinco anos após "Logan", que foi pensado como uma espécie de despedida do ator australiano do papel do mutante.

Nos quadrinhos, Wolverine e Deadpool são rivais e muitas vezes inimigos. Ocasionalmente, os dois precisam colocar seu ódio mútuo de lado para trabalhar juntos, o que oferece muitas oportunidades de humor com Logan frustrado e o Mercenário se divertindo.

Pouco se sabe sobre a história do filme, além do que foi mostrado no trailer, apenas que haverá um elemento de viagem no tempo para que Wolverine de Jackman retorne sem mexer com a continuidade onde ele encerrou seu tempo no papel com "Logan".

Este é o primeiro filme de Deadpool que entra na cronologia oficial do MCU. O longa tem direção de Shawn Levy e conta com Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco.

"Deadpool & Wolverine" tem previsão de estreia para 25 de julho nos cinemas. Este será o único longa da Marvel a ser lançado este ano, devido à greve dos atores e argumentistas de Hollywood.