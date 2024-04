David Beckham acusa Mark Wahlberg de fraude e pede mais de R$ 98 milhões de indenização

O ex-jogador David Beckham está processando o ator Mark Wahlberg após um acordo entre os dois resultar em um prejuízo de cerca de R$ 52 milhões. Acusando o artista de possuir “conduta fraudulenta”, o ex-atleta exige indenização de aproximadamente R$ 98 milhões.

De acordo com informações do Daily Mail, os dois se conheceram em 2007, ao se tornarem vizinhos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Da aproximação, surgiu o convite para Beckham estrelar campanhas da rede de academias F45, em que o ator é acionista, nas redes sociais.

Como pagamento, o ex-jogador recebeu ações do empreendimento. No entanto, pouco depois das peças publicitárias irem ao ar, os títulos da empresa se desvalorizaram, dando prejuízo ao ex-atleta. Com isso, David decidiu processar o artista, alegando “conduta fraudulenta”.

Além de Beckham, o astro do gole Greg Norman também deve mover ações contra Wahlberg devido a acordos fechados com o ator, segundo o jornal The Mirror.